Man aangehouden na steekincident in Emmen

EMMEN – Een 34-jarige man is aangehouden na een steekincident in een pand aan de Ekselerbrink in Emmen. Daarbij raakte zowel de verdachte als één ander persoon gewond. De politie doet onderzoek.

In een pand aan de Ekselerbrink in Emmen heeft woensdag 20 november een steekincident plaatsgevonden. Daarvan ontving de politie omstreeks 14:50 uur een melding. Bij dit incident raakte een 57-jarige man uit Emmen gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Aanhouding

Ter plaatse kon de politie direct een 34-jarige man uit Emmen aanhouden. Omdat de verdachte zelf bij het incident ook gewond raakte, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. De man is na medische behandeling overgebracht naar het cellencomplex. Daar zal hij worden verhoord. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat er voorafging aan het incident. Er is onder meer sporenonderzoek verricht in het gebouw en de politie gaat in gesprek met verschillende getuigen.

Politie Emmen