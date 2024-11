Openbare voorzieningen, een gemiste kans voor Winschoten

WINSCHOTEN – Winschoten profileert zich graag als het koopcentrum van Oost-Groningen. Een plek waar iedereen welkom is om inkopen te doen, te winkelen en te genieten van alles wat de binnenstad te bieden heeft. Maar terwijl er volop aandacht is voor parkeervoorzieningen voor auto’s, blijven essentiële faciliteiten voor bezoekers te vaak onderbelicht. Twee basale voorzieningen die in een gastvrije stad niet mogen ontbreken, zijn openbare toiletten en een fatsoenlijke fietsenstalling.

Het gemis van openbare toiletten

Iedereen kent het ongemak: je bent aan het winkelen, voelt de dringende behoefte aan een toilet, maar vindt nergens een openbare voorziening. In het Ambitiedocument Centrum Oldambt wordt expliciet genoemd dat de servicegraad in het centrum verhoogd moet worden, onder andere door “openbare toiletten, fietsenstallingen en oplaadplekken” te realiseren. Winschoten kan hier eenvoudig verbetering brengen. Bij drie logische locaties, namelijk Cultuurcentrum De Klinker, het nieuwe gemeentehuis en winkelcentrum ’t Rond, kunnen met enige creativiteit openbare, van buitenaf toegankelijke toiletten gerealiseerd worden. Hierbij zouden genderneutrale opties en invalidentoiletten vanzelfsprekend moeten zijn. Deze locaties zijn ideaal, omdat ze al over schoonmaakdiensten beschikken, wat de hygiëne gewaarborgd houdt. Want laten we eerlijk zijn: niemand wil gebruikmaken van vieze toiletten.

De vergeten fietser

Naast toiletten is ook een goede openbare fietsenstalling een gemis. Winschoten heeft de ambitie om bezoekers te trekken, maar doet weinig om mensen die met de fiets komen te faciliteren. Het winkelcentrum ’t Rond heeft een kelder die perfect geschikt gemaakt kan worden als fietsenstalling. Hiermee wordt niet alleen het straatbeeld netter, maar ook de veiligheid van fietsen vergroot. Bovendien sluit dit aan bij duurzame mobiliteit, iets waar steeds meer aandacht voor is.

Een oproep aan het College en de gemeenteraad

Het is een gemiste kans dat Winschoten zich als koopcentrum presenteert, maar essentiële voorzieningen achterwege laat. Het realiseren van openbare toiletten en een fietsenstalling is misschien een ingewikkelde opgave, maar vraagt om visie en daadkracht. Faciliteer bezoekers op een manier die recht doet aan de gastvrijheid waar de stad zo trots op is.

Laten we stoppen met praten over alleen parkeerplekken en beginnen met investeren in wat écht nodig is. Want een fijne binnenstad is er niet alleen voor de automobilist, maar voor iedereen.

Chris de Raaf, raadslid GBO gemeente Oldambt.