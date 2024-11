Politiek Café SP Oldambt – Samen strijden voor een sociale en rechtvaardige gemeente

WINSCHOTEN – Op vrijdagavond 22 november 2024 organiseert SP Oldambt een politiek café in Winschoten. Deze avond draait om samenwerking, solidariteit en de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Iedereen die onze gemeente sterker, socialer en rechtvaardiger wil maken, is van harte welkom!

Een overwinning door strijdbare bewoners



Als SP zijn we trots op de kracht van gewone mensen die samen opkomen voor hun buurt. Een prachtig voorbeeld hiervan is de overwinning van de bewoners van de Sint Vitusstraat. Dankzij hun strijdbare inzet heeft de gemeente aan hun karakteristieke woningen een monumentale status toegekend. Dit succes bewijst dat verandering mogelijk is als mensen de handen ineenslaan. De SP blijft de bewoners steunen op hun weg naar een leefbare buurt en gebruikt dit als inspiratie om samen met anderen te blijven strijden voor een betere toekomst.

Samen richting 2026



Tijdens het politiek café kijken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Hoe maken we deze verkiezingen tot een succes? En hoe zorgen we dat we met de juiste mensen een sterk sociaal geluid kunnen laten horen? Onder leiding van Lian Veenstra – oud-wethouder, bestuurslid van SP Veendam en lid van het SP-scholingsteam – gaan we hierover in gesprek.

Naast de inhoudelijke discussie is er tijd voor ontspanning en gezelligheid:

Pubquiz: Test je kennis en maak kans op leuke prijzen!

Live muziek: Geniet van de muziek van Harry Loco, die de avond sfeervol omlijst.



Praktische informatie

Datum: Vrijdag 22 november 2024

Tijd: 19:30 – 22:00 uur

Locatie: Tromplaan 86, Winschoten (gebouw SV Bovenburen)

Toegang: Gratis en toegankelijk voor iedereen

Dit politiek café is een kans om samen plannen te smeden, ideeën uit te wisselen en te werken aan een sterkere gemeenschap. Of je nu al actief lid bent, betrokken bent bij jouw buurt of gewoon nieuwsgierig bent naar de SP, je bent van harte welkom!

Meer informatie



Meer over deze avond lees je op de website: https://oldambt.sp.nl/nieuws/2024/11/praat-mee-tijdens-ons-politiek-cafe of via de Facebookpagina: https://fb.me/e/8kPROQvrm

SP Oldambt

Foto’s: SP en Harry Loco