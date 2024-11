Voorbeeldproject Thuus in Nij Pekel krijgt miljoenensubsidie

GRONINGEN, NIEUWE PEKELA – Wethouder Ellen Van Klaveren was afgelopen week namens Regio Deal Oost-Groningen aanwezig in Utrecht bij de presentatie van in totaal 22 Regiodeals. Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) complimenteerden de aanwezigen met dit mooie resultaat. De provincie Groningen kreeg geld voor vier deals.

Daaronder valt ook Thuus in Nij Pekel, het dorpsvernieuwingsproject in Nieuwe Pekela. Thuus in Nij Pekel wordt door het rijk en de provincie als voorbeeld gezien. Daarom kan het project rekenen op miljoenen euro’s subsidie.

Met de tweede Regio Deal Oost-Groningen kunnen we de komende jaren, samen met onze partners, blijven investeren in de brede welvaart in onze regio. We blijven inzetten op projecten met impact: goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Gemeente Pekela