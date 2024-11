Wintermarkt bij Dagbesteding ’t Kraaiennust

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 november, 07:45 uur door Stefan van der Gijze

WINTERSE BUIEN EN GLADHEID

Vandaag blijven er winterse buien vallen met bijbehorende gladheid. In geclusterde buien zou het tijdelijk wit kunnen worden door sneeuwval. De temperatuur ligt in de vroege ochtend rond het vriespunt en komt vanmiddag uit op een graad of 3 en waait er een matige westelijke wind. Al met al een dag die behoorlijk aan de winter doet denken.

Vanavond en vannacht houden de winterse buien aan met kans op gladheid. In opklaringen daalt de temperatuur naar iets onder het vriespunt en waait er een zwakke tot matige (zuid)westenwind. Ook door bevriezing kan het komende nacht glad zijn.

Morgen volgt nog een laatste dag met winterse buien en is het vrij koud met een graad of 4. Vanaf zaterdag bereiken nieuwe fronten onze omgeving vanuit het zuidwesten met in de avond kans op regen. De temperaturen lopen in de avond van de zaterdag op naar een graad of 6. Zondag verloopt dan bijzonder zacht met een temperatuur van 14 graden met een merkbaar aanwezige zuidwestenwind.