Brandweer blust brand in woning Trekweg Winschoten

WINSCHOTEN – Brandweer Winschoten heeft vannacht een woningbrand aan de Trekweg geblust.

Rond tien over één vannacht is brandweer Winschoten met meerdere bluswagens uitgerukt voor een woningbrand aan de Trekweg in Winschoten. Ten tijde van de brand was er nog een persoon in de woning. Hij is door de brandweer uit de woning gehaald en vervolgens met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd.

Nadat de brand was geblust werd de woning geventileerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

De politie heeft een omstander aangehouden omdat hij hinderlijk gedrag vertoonde. De man verkeerde onder invloed van alcohol.