Financiële educatie nieuwe stijl van start

OLDAMBT – Met het programma Generatierijkdom zet gemeente Oldambt in op gelijke kansen in het onderwijs, een kansrijker toekomstperspectief en het doorbreken van het taboe op armoede en schulden en zorgen voor financieel zelfredzame inwoners. Een belangrijk project binnen dit programma is FENS (financiele educatie nieuwe stijl). Dit wordt uitgevoerd door de VKB in samenwerking met Solidair Groningen & Drenthe. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal en door het NPG.

“Het is nooit te vroeg om kinderen financiële educatie bij te brengen. Het leert hen niet alleen hoe ze verstandig met geld omgaan, maar ook hoe ze controle nemen over hun toekomst en de wereld om hen heen.” aldus Gert Engelkens, wethouder armoede en schuldhulpverlening.

Lesprogramma

FENS is een uitgebreide versie van Ieder Kind Telt Mee. Naast kinderen bekend maken met armoede, wordt er ook financiële educatie aangeboden. Het geheel wordt aangeboden in een kindvriendelijk lesprogramma op meerdere scholen in Oldambt. Het lesprogramma begint met een teamtraining, waarin met de docenten onder andere wordt gesproken over hoe signalen van armoede te herkennen zijn. Het lespakket van FENS is erop gericht om kinderen te leren hoe het is om weinig geld te hebben, maar ook om bij te dragen aan financiële zelfredzaamheid in de toekomst. Zeker voor kinderen uit huishoudens waar minder aandacht is voor het ontwikkelen van financiële vaardigheden, kan dit van groot belang zijn.

De reeks lesprogramma’s op basisscholen is nu van start gegaan met de eerste teamtraining voor docenten. Later volgen ook nog scholen in het voortgezet onderwijs.

Gemeente Oldambt