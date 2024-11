EEMSHAVEN – De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen geen kerncentrale in de Eemshaven. Dat is de reactie die ze vandaag gezamenlijk geven op de kamerbrief van minister Hermans over de stand van zaken van nieuw te bouwen kerncentrales die vandaag is verstuurd aan de Tweede Kamer. Het Rijk werkt aan een procedure om locaties voor vier nieuwe kerncentrales te vinden. De minister zal daarbij ook naar de Eemshaven kijken. Dit ondanks het recente beleid van het kabinet om de Eemshaven te schrappen als locatie voor een kerncentrale. Provincie en gemeente vinden dit ongepast. Met het toch meenemen van de locatie Eemshaven lijkt het alsof het belang van de procedure belangrijker is dan de maatschappelijke realiteit in Groningen.

Op 5 juni 2024 namen Provinciale Staten van Groningen de motie “Geen kerncentrale in de provincie Groningen” aan. Deze motie geeft Gedeputeerde Staten de opdracht om de bouw van een kerncentrale in de provincie Groningen uit te sluiten. Het college zet zich daar vol voor in. In een motie van de gemeenteraad van Het Hogeland op 3 april sprak de gemeenteraad zich ook nadrukkelijk uit tegen de vestiging van een kerncentrale in de Eemshaven. De raad benadrukte daarbij dat de gemeente Het Hogeland niet zal meewerken aan de bouw van een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen.

Eemshaven geen waarborglocatie meer

De Eemshaven is sinds 1985 in beeld als een zogenaamde waarborglocatie. In de loop der jaren zijn verschillende locaties afgevallen. Via moties** in de Tweede Kamer is in 2021 opgeroepen de waarborglocatie Eemshaven te schrappen. In 2024 is in het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH*) de waarborglocatie Eemshaven daadwerkelijk geschrapt.

Johan Hamster, gedeputeerde voor Energie in de provincie Groningen: “In de Kamerbrief kunnen we lezen dat het kabinet zich bewust is van de gevoeligheden in Groningen. Het schrappen van de Eemshaven als waarborglocatie wordt op een later moment bij de Tweede Kamer gelegd. Dat vinden wij onvoldoende zekerheid geven voor dit moment. Wij vragen de minister om – in lijn met de mooie woorden uit de brief – de Eemshaven op voorhand expliciet uit te sluiten als mogelijke locatie voor een nieuwe kerncentrale. En daarmee recht te doen aan Groningen en Groningers.”

Eltjo Dijkhuis, wethouder bij gemeente Het Hogeland: “Het college en de gemeenteraad van Het Hogeland willen geen kernenergie. Daar zijn wij meer dan duidelijk over geweest. We zullen er daarom alle aan doen om dit tegen te houden.”

Rijksprocedure vier nieuwe kerncentrales

Het kabinet heeft in het regeerprogramma aangegeven in plaats van twee, vier nieuwe kerncentrales in Nederland te willen bouwen. Ze maken de keuze voor kernenergie als belangrijk onderdeel van het toekomstige klimaatneutrale energiesysteem in Nederland. Voor het kiezen van de locatie(s) start het kabinet de projectprocedure Nieuwbouw Kerncentrales. De minister zal daarbij ook naar de Eemshaven kijken.

* Het PEH is een instrument onder de Omgevingswet en is op die manier een bindend ruimtelijk kader voor het Rijk.

** de motie Beckerman https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z04155&did=2021D09078 en de motie Sienot/Mulder https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021D09124&did=2021D09124

