Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 22 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GLADHEID OP DE WEG | ZONDAG VEEL ZACHTER

Op veel plaatsen is het nog glad op de grond door de opvriezing en de sneeuwval van gisteren. De temperatuur ligt vanochtend rond +1 dus er is lichte dooi, maar er is nog wel kans op enkele sneeuw- of regenbuien.

Vanmiddag stijgt tot +3 en er komt dan een matige tot krachtige westenwind met meer buien, en zeker later vanmiddag zijn er soms flinke regenbuien, met kans op onweer en windstoten. Maar vanavond wordt het droger en komen er meer opklaringen met minder wind, bij een temperatuur dalend tot rond het vriespunt. Dus het zal vanavond weer verraderlijk glad worden op de weg.

Vannacht is het deels ook opgeklaard met nog een enkele bui, maar dus gladheid op de weg. Morgenochtend is het rustig met af en toe zon, morgenmiddag is bewolkt, en later in de middag en morgenavond gaat het regenen. Maximum ’s middags rond 5 graden en ’s avonds nog enige stijging van temperatuur.

Zondag is het 10 tot 12 graden en vaak droog met een enkele bui, maandag is er weer meer kans op regen. De kou en de gladheid keren daarna ook niet direct terug.