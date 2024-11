Royal Bodewes wint de Groninger Ondernemersprijs 2024

GRONINGEN – Tijdens een drukbezochte finalebijeenkomst in MartiniPlaza Groningen onthulde commissaris van de Koning René Paas donderdagavond de naam van de winnaar van de hoofdprijs van de editie 2024. Dat wil zeggen: om de spanning nog even tot een hoogtepunt op te voeren drukte hij op een startknop, die een video in werking zette. Pas in het laatste beeld werd duidelijk dat het om scheepswerf Royal Bodewes uit Hoogezand ging. De zaal reageerde heel enthousiast met applaus en gejuich.

Belangstelling voor de prijsuitreiking was er genoeg; er waren meer verzoeken om een entreekaartje dan plaatsen in de Spingerzaal van MartiniPlaza. Een teken dat de Groninger Ondernemingsprijs leeft, met de achterliggende gedachte: er gaat niets boven Groningse bedrijvigheid. In feite is het een ‘wedstrijd’ met alleen maar winnaars, alleen al dankzij alle positieve media-aandacht voor de genomineerden.

Meer dan een prijs

Anne-Wil Lucas, voorzitter van de GOP, was blij verrast dat ondanks de slechte weersomstandigheden (code rood, dikke sneeuw, blubber) de zaal lekker vol zat: “Het is nu al een memorabel jaar; natuurlijk ook dankzij de finalisten.”

De finaleavond had voor de neutrale toeschouwer ook wel wat weg van een compact symposium voor ondernemers uit de regio, mede dankzij de inspirerende inbreng van gastsprekers Rob van Gijzel (voormalig burgemeester van Eindhoven en bevlogen stimulator van de regio als ‘Brainport’) en Jakob Klompien (kwartiermaker economische agenda Nij Begun). Ze gingen op het podium met elkaar en met de zaal in gesprek over de verwachtingen voor de toekomst. Rob van Gijzel haalde in zijn tijd als burgemeester regelmatig de Brabantse captains of industry bij elkaar op zijn kantoor.

Hij hield een boeiend verhaal, hoe Brainport in feite ontstond uit een drietal grote crises: de ontslaggolf bij Philips, de internetbubbel die klapte en de kredietcrisis. “En moet je nu eens zien!”

Over het belang van samenwerken: “Ook juist met concurrenten. Op basis van vertrouwen en openheid. Samenwerken is één woord. Dus nooit los ‘samen’ en ‘werken’. Dan gaat het fout. Je moet bovendien naast slim (‘De slimste regio van de wereld’) en sterk ook adaptief kunnen zijn. Wet- en regelgeving stolt het verleden.”

Rechtstreeks tegen kwartiermaker Klompien: “Die 7 miljard van Nij Begun lost niks op. Als je er niks mee doet, als je niet weet wat je ermee moet, heb je echt een probleem. Dat zou ik dan toch een crisis noemen.”

Over Royal Bodewes

Bodewes is een door en door Groningse scheepswerf die al sinds 1812 innovatieve, duurzame en kostenefficiënte schepen bouwt. Gespecialiseerd in multifunctionele schepen in de range tussen 1.500 en 15.000 ton. Van ‘drogeladingschepen’ tot geavanceerde ‘specials’ en hybride aangedreven vaartuigen, allemaal gemaakt op drie werven in het Noorden. De orderportefeuille is gevuld tot halverwege 2028. Dat betekent: zo’n 8 ultramoderne schepen per jaar.

De andere twee finalisten

Wilmink Engine Parts (familiebedrijf, sinds 1896) is een gespecialiseerd handelshuis in motoronderdelen voor verbrandingsmotoren, alles wat gemotoriseerd is behalve vliegtuigen. De jury was onder de indruk van de zichtbare betrokkenheid van de directie bij hun personeel alsmede het lef om tijdens corona lef te tonen door de voorraden bewust hoog te houden.

KeyPro B.V.(opgericht in 2011) geeft een eigentijdse draai aan duurzaamheid door meubels en complete interieurs te verhuren, bijvoorbeeld aan expats die (tijdelijk) bij internationaal opererende Groningse en Amsterdamse bedrijven werken. De jury prijst KeyPro voor hun ondernemerschap en plannen voor de toekomst. Het ondernemerschap straalt ervan af.

Het oordeel van de jury

De jury ziet in Royal Bodewes een uitstekende, inspirerende ambassadeur van het Groningse ondernemingsklimaat. Toch benadrukte de juryvoorzitter dat op grond van de criteria die de jury doorgaans hanteert, alle drie finalisten de titel best hadden kunnen winnen, afhankelijk van welk criterium je het zwaarst laat wegen.

Uit het Juryrapport:

“De keuze voor Royal Bodewes laat zien dat scheepsbouw, al eeuwen traditioneel hier thuis, zeker nog de toekomst heeft. De sector hoorde en hoort bij het DNA van Groningen.

Het succesvol bouwen van ‘de schepen van vandaag, volledige voorbereid op de toekomst’ is hier duidelijk op zijn plaats. Een hele regio profiteert er dankbaar van mee. Als het niet rechtstreeks financieel-economisch is, toch zeker vol trots.”

De jury prijst het bedrijf in het bijzonder voor:

> Sterk werkgeverschap, nu al 7 generaties Bodewes lang;

> Aandacht voor duurzaamheid, in alle soorten en maten. Een voorbeeld: de interne ideeën bus die ‘Green Team’ heet. In de dagelijkse praktijk: de bewuste keuze voor eenvoud en doelmatigheid, met zo min mogelijk slijtage onderweg, zodat eenmaal gebouwde schepen ook lokaal (duizenden zeemijlen verwijderd van Hoogezand) relatief makkelijk te repareren zijn. Sterker nog: als een reder uit Azië in Hoogezand een schip bestelt, koopt Bodewes de onderdelen zoveel mogelijk lokaal in;

> Geen zee te hoog, het lef en de visie om te varen tegen de stroom in; ondanks concurrentie uit Azië en strenge EU-regels over staal blijft Bodewes er in slagen rendabel te bouwen, met wellicht een kleine, maar gezonde marge;

> Durf: toen in moeilijke tijden het aantal orders van reders afnam, besloot Bodewes zelf als rederij actief te worden, inclusief het bemannen van nieuwe schepen. Ook in tijden van tegenspoed bleef Bodewes investeren en slim innoveren;

> We citeren Carlijn Bodewes tijdens haar drie minuten pitch: No Grunn, No Glory. Een prachtige zin, die ze bedacht met haar zus Nienke en collega Martijn Beunk in de voorbereiding op de Pitchbijeenkomst.

Eerste reactie van Nienke Bodewes, die met de prijs in haar handen René Paas bedankte voor de mooie woorden over het bedrijf: “Ik tril een beetje, wat een spanning! Ik ben vooral trots op onze ‘familie’. Daarom zijn we nu ook met zijn allen aanwezig. We vieren bij een tewaterlating altijd feestjes voor een ander. Nu vieren we onszelf. We zijn echt trots!”

Ze verklapte ook nog een familiegeheimpje: “Toen we bedachten om mee te doen aan de GOP, vond mijn vader Herman dat helemaal niet zo’n goed idee. Hij zei: ‘’Niet doen. We hebben het al zo druk!’’ Toen besloten we het stiekem te doen.”

Meer lezen over alle genomineerden van dit jaar?

Op www.groningerondernemingsprijs.nl vind je Testimonials van alle genomineerden.

In 2025 is er vanzelfsprekend een nieuwe editie van de prijs.

Stichting Groninger Ondernemingsprijs