Vier gebouwen in de gemeente Stadskanaal kleuren oranje tijdens Orange theWorld

STADSKANAAL – Van 25 november tot en met 10 december kleuren de Rode Loper, theater Geert Teis, het Streek Historisch Centrum en Podium Musselkanaal ’s avonds en ’s nachts oranje. Dit gebeurt

in het kader van Orange the World, een internationale campagne van de Verenigde Naties.

Door zich bij deze campagne aan te sluiten vraagt de gemeente aandacht voor het probleem

van geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarnaast wappert de Orange the World vlag aan de

vlaggenmast van het gemeentehuis.



Veilig, overal en altijd

Het thema van de campagne is Veilig, overal en altijd. Geweld tegen vrouwen en meisjes kan

zich namelijk op elk moment en op elke plek voordoen. Dit gebeurt niet alleen binnenshuis

door een partner of familielid, zoals vaak wordt gedacht. “Door bij de campagne aan te sluiten

willen we geweld tegen vrouwen bespreekbaar maken. Zodat deze vrouwen hun verhaal kwijt

kunnen en de situatie ook echt op kunnen lossen. Daarnaast willen we omstanders er bewust

van maken dat zij het verschil kunnen maken door hier actie op te ondernemen. Want geweld

hoort nergens thuis. Niet op straat, niet thuis, niet op het werk en niet online”, licht wethouder

Marc Verschuren toe. De gemeente Stadskanaal doet sinds 2020 mee met deze campagne.



Orange the World

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De

campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen

Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.



Soroptimistenclub Veenkoloniën

De Soroptimistenclub Veenkoloniën is een lokale tak van Soroptimist International en zet zich

in samenwerking met andere serviceclubs als Inner Wheel en Odd fellows in voor

belangenbehartiging en bewustwording voor ondersteuning van vrouwen. Tijdens de

actieperiode van Orange the World richt de Soroptimistenclub een thematafel in bij de

bibliotheek in Stadskanaal met diverse boeken over vrouwenrechten, zinloos geweld, geweld

tegen vrouwen en andere boeken die bij het thema passen. Verder ligt er materiaal van Orange

the World op de thematafel zoals flyers en boekenleggers. Ook geeft op zaterdag 30 november het koor Mia Musica samen met de Soroptimistenclub Veenkoloniën een miniconcert in de Kanaalpassage in Stadskanaal.



Iedereen kan een verschil maken

Geweld tegen vrouwen en meisjes kan in verschillende vormen en overal in de samenleving

plaatsvinden. Op al die plekken en op elk moment kan iedereen een medestander zijn. Door

niet weg te kijken als je iets ziet gebeuren, of door steunende reacties te plaatsen op social

media wanneer iemand wordt geïntimideerd. Ziet u een verdachte situatie? Vermoedt u

geweld? Of ervaart u het zelf? Dan kan uw melding het verschil maken.



Bij Filomena in de stad Groningen kunt u terecht voor informatie, advies, hulp en een

luisterend oor. U kunt de locatie op maandag en donderdag bezoeken, of maandag tot en met

vrijdag bellen en alle dagen van de week chatten. Altijd anoniem en veilig. Kijk voor meer

informatie op www.filomenagroningen.nl. Iedereen kan bij zorgen over een onveilige

thuissituatie ook altijd gratis en anoniem een melding doen via Veilig Thuis. Dit kan 24/7 door

te bellen naar 0800-2000.

