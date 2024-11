Putdekselwerkzaamheden aan Flessingsterrein en Wedderweg Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 23 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | MORGEN VEEL ZACHTER

Het is vandaag nog een koude dag maar het is een tijdje droog en best vriendelijk weer, pas in de loop van de middag is er kans op wat lichte regen. Maar het is koud met een combinatie van een temperatuur van 3 tot 5 graden en een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht neemt de kans op regen toe en dan is er nog iets meer wind. Die regen hoort bij een warmtefront wat vannacht een stijging tot rond 8 graden geeft, en morgenmiddag een maximumtemperatuur rond 12 graden. Daarbij is het morgen overwegend droog en soms kan dan de zon weer doorbreken.

Na dit weekend is het maandag ook een zachte dag met temperaturen van 10 tot 12 graden. Maar dan is er weer veel bewolking met af en toe wat regen. Dinsdag wisselen opklaringen en een bui elkaar af bij 8 of 9 graden en woensdag is de kans op regen weer wat groter. Zo wordt het een licht wisselvallige week, maar sneeuw of gladheid is er dus niet en aan het eind van de week en volgend weekend lijkt het ook droog en rustig weer te worden.