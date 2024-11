Mooie resultaten voor Judoschool Tan-Ren-Jutsu in Assen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG EN ZACHT | AFWISSELENDE DAGEN

Het is een heel ander weerplaatje dan gisteren en de dagen daarvoor, want de regen van gisteravond en vannacht is voorbij en er is af en toe zon. Maar vooral is het veel warmer: de temperatuur ligt ruim boven de 10 graden en het maximum is vanmiddag zo’n 15 graden. Het blijft dus ook droog en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Soms zijn er vlagen van windkracht 6 en die kunnen best hinderlijk zijn.

Vannacht blijft het droog met opklaringen en temperaturen van 10 tot 12 graden. Morgen is het dan weer anders met af en toe wat regen, zeker in de loop van de ochtend en morgenmiddag. De wind is vannacht nog matig tot krachtig maar die neemt overdag wat af, de temperatuur daalt morgen tot ongeveer 9 graden.

Dinsdag is het nog maar 7 graden met af en toe zon en soms een regenbui, bij een matige zuidwestenwind. Woensdag is er weer meer kans op regen en donderdag is het zoiets als dinsdag met af en toe zon en enkele buien. Vrijdag en volgend weekend zijn meest droog, middagtemperaturen vanaf dinsdag van 5 tot 7 graden.