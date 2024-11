Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN AFKOELING | AFWISSELENDE WEEK

Het is vanochtend nog steeds heel zacht met temperaturen rond 15 graden, maar het is bewokt en zo af en toe valt er wat regen. En ook vanmiddag zal het regelmatig regenen, maar dit front trekt ook door naar het oosten en later in de middag wordt het droog. Daarbij draait de wind naar het zuidwesten en daarmee koelt het gaandeweg de middag af tot ca. 10 graden.

Na de regen is het vanavond en vannacht vrijwel droog met vannacht flinke opklaringen en een minimumtemperatuur rond 4 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en gaandeweg de dagperiode is er kans op een paar buien, maar morgenavond is het droog. Maximumtemperatuur morgen rond 8 graden en een matige zuidenwind: windkracht 3 tot 4.

Woensdag krijgen we met een volgend front te maken en dat geeft vooral in de middag en avond perioden met regen. Donderdag hebben we daar een nasleep van met buien en een koude noordenwind, maar als die storing voorbij is, staan vrijdag en volgend weekend nog op het programma om droog en droog te zijn, met af en toe zon.