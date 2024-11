Goud Isoleert: subsidie gemeente Westerwolde voor woningisolatie

WINSCHOTEN – De gemeente biedt woningeigenaren een subsidie voor woningisolatie. Westerwolde zet hiermee in op besparing, wooncomfort en verduurzaming. Woningeigenaren met energielabel D, E, F of G óf twee of meer slecht geïsoleerde onderdelen hebben per adres eenmalig recht op de subsidie. De hoogte hangt af van het inkomen en de te nemen maatregelen. Het maximale subsidiebedrag is €5000,-.

Eerder uitgevoerde werkzaamheden

Ook woningeigenaren die kort geleden geïnvesteerd hebben in woningisolatie hebben recht op de subsidie. Deze is namelijk met terugwerkende kracht aan te vragen voor isolatiewerkzaamheden die zijn uitgevoerd vanaf 19 december 2023.

Aanvragen

Inwoners kunnen de subsidie aanvragen wanneer zij de offertes voor de werkzaamheden binnen hebben. De subsidie is aan te vragen op westerwolde.nl/subsidie-voor-woningisolatie.

Advies en hulp

Wie graag hulp wil bij het aanvragen kan terecht bij het GOUD Bespaarteam van de gemeente Westerwolde. Maar ook voor advies over verschillende subsidies of verduurzamen kunnen inwoners bij de coaches terecht. Contact opnemen kan via westerwolde.nl/contact-met-goud-bespaarteam.





Wethouder duurzaamheid, Saskia Ebbers, is blij met deze stap. “Met onze isolatiesubsidie maken we een warm huis en een lagere energierekening bereikbaar voor onze woningeigenaren. En tegelijkertijd zorgen we voor een gezondere planeet.”

Meer informatie

Inwoners die meer informatie willen over de subsidie gaan naar westerwolde.nl/subsidie-voor-woningisolatie. Meer informatie over verduurzamen in Westerwolde is te vinden op www.goudwesterwolde.nl.

Gemeente Westerwolde