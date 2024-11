Provincie Groningen vraagt aandacht voor Orange the World

GRONINGEN – Vandaag wappert de Orange the World vlag bij het provinciehuis in Groningen. Orange the World is de campagne die aandacht vraagt om geweld tegen vrouw te stoppen. De campagne start op 25 november, de Internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen. En duurt tot en met 10 december, als de Internationale dag van de Rechten van de Mens is. Het thema van de campagne is: veilig, overal en altijd.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken onderstreept hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor dit onderwerp: “In Nederland heeft bijna de helft van alle vrouwen en meisjes te maken met geweld. Geweld tegen vrouwen is geen vrouwenprobleem, maar een probleem van ons allemaal. Als provincie vragen we aandacht voor dit onderwerp omdat wij vinden dat vrouwen en meisjes veilig moeten zijn, overal én altijd!”



Eén op de drie vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Dit jaar heeft de actie als thema ‘veilig, overal en altijd’, om de aandacht erop te vestigen dat geweld tegen vrouwen overal kan plaats vinden waar mannen en vrouwen samenkomen. Niet alleen achter de voordeur of op straat, maar ook op het werk, tijdens het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer en niet te vergeten op internet. Het heeft allerlei vormen: van psychisch geweld tot seksuele intimidatie en moord- en doodslag.



Word #medestander

Iedereen kan helpen in de strijd tegen vrouwengeweld. Tijdens de Orange the World campagne is de algemene oproep aan iedereen om de oplossing te worden en zich #medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Je kan de pledge zelf ook ondertekenen op www.orangetheworld.nl.