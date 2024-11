Voormalig leerkracht van het jaar wordt regiodirecteur Noord IVN Natuureducatie

GRONINGEN, DRENTHE – Mathijs ter Bork is de nieuwe directeur regio Noord van IVN Natuureducatie. De voormalige leerkracht van het jaar volgt Henriëtte Beukema op. Met ingang van 25 november start Ter Bork (42), die al jarenlang vol bevlogenheid werkzaam is voor IVN, in zijn nieuwe functie. ‘Een mooie uitdaging,’ stelt Ter Bork. ‘We leven in een gepolariseerde samenleving, waarin voor ons als educatieve organisatie een belangrijke rol is weggelegd om alle standpunten te belichten.’

Ter Bork werkte de afgelopen negen jaar als senior projectleider onderwijs in regio Noord. Daarvoor was hij tien jaar lang leerkracht op diverse basisscholen in Drenthe. In 2010 werd Ter Bork zelfs verkozen tot Leraar van het Jaar voor het primair onderwijs. Ook in die periode probeerde hij zijn leerlingen te verbinden aan hun leefomgeving.

Natuurbeleving

Deze opgedane ervaringen in het onderwijs gecombineerd met Ter Borks passie voor natuur komen uiterst goed van pas in zijn nieuwe functie als directeur. De missie van IVN Natuureducatie is immers om kinderen en volwassenen te laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.’De natuur is de beste plek om te leren over het leven,’ meent Ter Bork. ‘Bovendien is het een vluchtheuvel voor de geest; mens en natuur zijn onlosmakelijk van elkaar verbonden.’

Ter Bork hoopt nog meer verbinding te kunnen maken tussen mensen onderling én tussen mens en natuur. ‘We leven in een tijd dat het belangrijk is om echt met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Dan blijkt dat standpunten en belangen vaak dichter bij elkaar staan dan ze soms lijken. Als educatieve organisatie vinden we het belangrijk om die verschillende meningen voor het voetlicht te brengen en het wetenschappelijke verhaal te vertalen voor onze burgers.’

IVN regio Noord zal zich de komende jaren onder leiding van Ter Bork in de drie noordelijke provincies, op scholen en bso’s, in woonwijken, de Nationale Parken, bedrijventerreinen en veldstudiecentrum De Veldhoeve inzetten om nog meer impact te maken voor natuureducatie.

IVN regio Noord