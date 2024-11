Festival Grasnapolsky kiest voor transitiejaar en zet streep door weekendfestival in maart 2025

SCHEEMDA – Na vijf jaar Radio Kootwijk en vijf jaar Oost-Groningen neemt Grasnapolsky een belangrijke beslissing: er komt geen weekendfestival in maart 2025. Een besluit gericht op de toekomst, de keuze voor een transitiejaar.



Grasnapolsky heeft Grond om te Blijven. De titel van het meerjarenplan werd deze zomer onderstreept door de Kunstraad Groningen en het Fonds Podiumkunsten, met lovende adviezen en toekenningen voor de periode 2025-2028. Dit bestendigt de toekomst van het festival in Groningen, waar het zich de afgelopen jaren heeft geworteld.

Grasnapolsky heeft echter uitdagende jaren achter de rug. Een verhuizing gevolgd door coronajaren en inflatie hebben hun weerslag gehad op de organisatie, het team en het festival. Grasnapolsky bleef overeind, maar het eiste zijn tol. Ook het huidige politieke klimaat biedt weinig zekerheid voor de culturele sector.



Directeur Mariska Berrevoets: “Ik maak me zorgen om het behoud van de tussenlaag. Het podium voor opkomend talent, of dat nou een artiest of een kunstenaar is, moet behouden blijven. Financieel kan een festival van formaat Grasnapolsky op dit moment simpelweg niet in dezelfde vorm blijven bestaan wanneer je elementen als crewtekorten, prijsstijgingen en Fair Pay in ogenschouw neemt. Dat is waarom we alles op alles willen zetten om voor Grasnapolsky een toekomstbestendig plan te maken. We kiezen daarom na vijf jaar Radio Kootwijk en vijf jaar Oost-Groningen voor een jaar waarin we tijd nemen voor transitie, met kleinere activiteiten en ruimte voor organisatorische ontwikkeling.”

De realiteit voor de sector is hard: productiekosten zijn sinds 2019 bijna verdubbeld, met aanhoudende inflatie en de noodzakelijke fair pay-regelingen wordt deze situatie steeds nijpender. De rekensom is simpel: doorgaan zoals festivals het al jaren deden, kan niet.

Grasnapolsky kan als middelgroot festival de ticketprijzen niet evenredig verhogen zonder zijn kerntaak – een toegankelijk podium zijn voor talent – te verliezen. Deze problematiek raakt de hele sector, vooral de middelgrote podia en festivals die de onmisbare schakel vormen tussen beginnend talent en de grote podia. Zonder deze tussenlaag staat de hele culturele keten onder druk.



Cultuur is onmisbaar, juist nu. Het brengt mensen samen wanneer dat het hardst nodig is. Cultuur verbindt in plaats van polariseert en levert een grote bijdrage aan het nu zo benodigde gevoel van saamhorigheid.

Grasnapolsky kiest er daarom aan de vooravond van de nieuwe cultuurplanperiode, met het oog op de toekomst, voor een pas op de plaats te maken. De organisatie neemt de tijd zich te buigen over concept, vorm, financiering en strategie om te komen tot een realistisch, duurzaam en inspirerend toekomstplan.

In 2025 blijft Grasnapolsky actief met kleinere activiteiten van een avond of een dag, in plaats van een weekendfestival. Afgelopen jaren zijn er mooie projecten ontstaan uit samenwerkingen met en tussen makers die meer podium verdienen en er zijn veel erfgoedlocaties die Grasnapolsky wil uitlichten. Hierover zal in het voorjaar van 2025 meer bekend worden gemaakt.

Bezoekers die een early bird-ticket kochten of bungalowreservering deden, ontvangen volgende week een uitgebreid bericht van de organisatie over terugbetaling en andere mogelijkheden.

