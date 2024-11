Geen treinen Groningen-Veendam- Bad Nieuweschans

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 26 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN ENKELE BUIEN | MORGEN VRIJ GUUR

Met een matige zuidwestenwind en een onstabiele lucht is het vandaag een licht wisselvallige dag vrij vaak opklaringen, maar vanmiddag ook een paar buien die voorbijkomen. De maximumtemperatuur is ongeveer 9 graden met windkracht 3 tot 4.

Vanavond neemt de wind sterk af en vannacht is het rustig en droog. Daardoor is er kans op enkele mistbanken maar morgenochtend zijn die alweer weg, want dan is het bewolkt met af en toe regen.

Morgenmiddag- en avond zijn daarna tamelijk regenachtig met een vrij krachtige zuidenwind, maar zware windstoten zijn er bij ons niet. Middagtemperatuur morgen rond 8 graden.

Donderdag is er een vrij krachtige wind uit het noordwesten en ’s nachts en ’s ochtends zijn er dan wat meer windstoten, maar in de loop van de dag neemt de wind weer af. Dan zijn er ook meer opklaringen. Verder is donderdag een beetje een buiige dag met middagtemperaturen rond 8 graden. Vrijdag en de volgende weekenddagen lijken daarna droog te zijn met mooie zonnige perioden. Middagtemperaturen aan het einde van de week rond 5 graden en kans op nachtvorst.