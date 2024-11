Inloopmiddag over bouw appartementencomplex ‘Kroonstee’ in Onstwedde

ONSTWEDDE – Centraal in Onstwedde start de bouw én verkoop van 6 ruime appartementen. Onstwedde heeft als dorp nog alle voorzieningen die het dagelijks leven plezierig en aantrekkelijk maken. Op 29 november wordt hierover een inloopmiddag georganiseerd.

In het hart van Onstwedde wordt binnenkort een bijzonder nieuwbouwproject gerealiseerd: zes fraaie en moderne appartementen, bedoeld voor bewoners die graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Dit project draagt bij aan de leefbaarheid en het toekomstbestendige karakter van Onstwedde, een dorp met een rijke historie, hechte gemeenschap en alle basisvoorzieningen binnen handbereik. De onderlinge betrokkenheid in Onstwedde is groot. “Noaberschap is hier heel normaal”

Woningaanbod dat past bij de levensloop van ouderen Onstwedde kampt, net als veel dorpen, met de gevolgen van vergrijzing. Veel oudere inwoners staan voor een dilemma: hun huidige woning wordt vaak te groot of onderhoudsintensief, maar er zijn nauwelijks alternatieven binnen het dorp om comfortabel en zelfstandig te blijven wonen. Dit dwingt velen om Onstwedde te verlaten, waar mee zij niet alleen hun vertrouwde omgeving achterlaten, maar ook de nabijheid van familie, vrienden en mantelzorgers verliezen.

Dit nieuwe appartementencomplex biedt ouderen nu de kans om in hun geliefde dorp te blijven, zonder in te leveren op comfort of verbinding met de gemeenschap. De zes appartementen worden op een ideale locatie bij de rotonde in het centrum van het dorp gerealiseerd, op de plek van een voormalige etablissement, die na een brand lange tijd als een lege ruimte in de dorpskern achterbleef. Met dit nieuwbouwproject krijgt het dorp er een aanwinst bij, niet alleen op het gebied van wonen, maar ook voor het dorpsbeeld en de gemeenschap.

De appartementen zijn speciaal ontworpen voor bewoners die waarde hechten aan een eigen, moderne woonruimte met alle voorzieningen op loopafstand. Leefbaarheid en voorzieningen op loopafstand. De appartementen bieden meer dan alleen een comfortabele woonruimte; ze dragen bij aan de doorstroming in het dorp en stimuleren een nieuw evenwicht op de woningmarkt. Oudere bewoners die nu een te groot of onderhoudsintensief huis bewonen, hebben straks een passende optie dichtbij. Dit komt ook ten goede aan jonge gezinnen en starters op de woningmarkt, die kunnen doorstromen naar bestaande woningen.

Het nieuwe complex is perfect gelegen om bewoners alle gemakken van de dorpskern te bieden, zoals de warme bakker, de slager, supermarkt en bibliotheek, die allemaal binnen handbereik zijn. Dankzij deze centrale locatie kunnen ouderen actief en betrokken blijven bij het dagelijkse leven in het dorp, en kunnen zij bovendien gemakkelijk een beroep blijven doen op mantelzorg van familieleden en buren. Ook de middenstand zal profiteren van deze ontwikkeling, met een stabiele vraag naar lokale producten en diensten.

De appartementen voldoen aan de huidige energie-eisen met warmtepomp, vloerverwarming en (mogelijkheid voor pv-installatie)

Het ontwerp en de architectuur is van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing uit Onstwedde.



Bouw- en aannemersberdrijf: Hofstra Hulshof Bouw B.V. uit Nieuw-Buinen.

Voor verdere informatie en een persoonlijk gesprek nodigen ze u graag uit op vrijdag 29 november a.s.

U bent van harte welkom voor het inloopmoment van 14.30 tot 17.00 uur.

Locatie: Eetcafé Gerak

Adres: Dorpsstraat 49 te Onstwedde

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

-Oosterveld Makelaardij te Onstwedde: tel. 0599-650654

-NU makelaars te Veendam tel. 0598-717611

Meer informatie is te vinden op Onstwedde.info

Bouwkundig ontwerpburo Wilzing