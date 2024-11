Interswitch: Huisartsenpost Groningen niet voor iedereen bereikbaar

GRONINGEN – Wie in de provincie Groningen op zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, hoeft niet lang te wachten tot de huisartsenpost de telefoon opneemt. De enige huisartsenpost van de provincie is echter alleen bereikbaar via een 0900-nummer, waardoor deze voor sommigen ontoegankelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.

Doktersdienst Groningen is een van de twee huisartsenposten in Nederland die nog steeds alleen bereikbaar is via een 0900-nummer. Dit is opvallend, omdat er al eerder opspraak is geweest over het gebruik van deze nummers bij huisartsenposten.

Voor sommige mensen, zoals gebruikers van beltegoed of een beperkt telefoonabonnement, kan dit namelijk een probleem zijn. Zij lopen het risico dat ze op een cruciaal moment geen gehoor krijgen. Bij het bellen naar het 0900-nummer van de Groningse huisartsenpost geldt een starttarief van 4,54 cent, gevolgd door 10 cent per minuut.

Kortste wachttijd, maar niet direct geholpen

Tijdens het onderzoek, waarbij alle Nederlandse huisartsenposten op drie verschillende zaterdagavonden werden gebeld, scoorde Groningen opvallend goed op wachttijd. Met een gemiddelde van 1,5 minuut is de wachttijd daar 6 minuten korter dan het landelijke gemiddelde van 7,5 minuut. Dit maakt Groningen de provincie met de kortste gemiddelde wachttijd.

Toch betekent dit niet dat mensen meteen hulp krijgen. Na het doorgeven van persoonlijke gegevens en de klachten, wordt de verbinding verbroken. Op basis van de urgentie van de situatie wordt de beller later teruggebeld door een huisarts of triagist. Hoewel dit de belkosten beperkt, kan het wel onzekerheid veroorzaken over hoe lang het duurt voordat er wordt teruggebeld.

De volledige onderzoeksresultaten, inclusief de gemiddelde wachttijden per huisartsenpost, zijn te bekijken op: https://www.interswitch.nl/onderzoek-bereikbaarheid-huisartsenposten-2024/

