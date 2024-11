DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Meppen

Om 6.50 uur zijn vanmorgen op de Teglinger Hauptstraße in Meppen een witte bestelbus en een oranje vrachtwagen van 7.5 ton met de spiegels tegen elkaar gereden. De vrachtwagen is doorgereden. De politie verzoekt de chauffeur en eventuele getuigen zich te melden via 05931/9490.

Sögel

Zaterdagavond is om 20.45 uur op een oversteekplaats in de Schloßallee een 16 jarige bestuurder van een e-scooter door een rode personenauto met buitenlandse kentekenplaten aangereden. De jongen kwam ten val en raakte lichtgewond. De bestuurster van de personenauto is doorgereden.

Aan de Johann-Evangelist-Holzer-Straße in Sögel is gisteren tussen 18.30 en 19.51 uur bij een woning ingebroken. De kamers werden overhoop gehaald. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen.

Zaterdagochtend om vijf uur verschaften onbekende personen zich met geweld toegang tot het kantoorgedeelte van het ziekenhuis van Sögel. De schade bedraagt 500 euro.

Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952 – 93450.

Neubörger/Papenburg

Tussen 17.40 en 19.00 uur is gisteren aan de Kiefernweg in Neubörger bij een woning ingebroken. De daders kwamen door het deur van het terras te vernielen binnen. Er zijn onder anderen sieraden gestolen.

Tussen 16.00 en 17.30 uur is gisteren bij een woning aan de Friederikenstraße in Papenburg ingebroken. De daders kwamen door een venster binnen. Hierdoor ontstond voor 1.000 euro schade. Er is niets gestolen.

Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Haren

Tussen zondag 19.00 en maandag 04.00 uur is aan de Am Kiesberg in Haren een hek vernield om op een bedrijfsterrein te komen. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.