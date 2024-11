Ook in de gemeente Westerwolde wordt aandacht aan de campagne Orange the World besteed

WESTERWOLDE – In de gemeente Westerwolde zijn vier gebouwen oranje verlicht om aandacht te vragen voor de campagne Orange the World.

Maandag 25 november was het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal ter wereld voor, in grotere en kleinere plaatsen, en in alle lagen van de bevolking.

De cijfers liegen er niet om:

wereldwijd sterven 137 vrouwen per dag aan geweld door een familielid, partner of ex-partner.

1 op de 3 vrouwen in de wereld heeft fysiek of seksueel geweld ervaren.

In Nederland heeft bijna een kwart van de vrouwen te maken (gehad) met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld.

1 op de 10 vrouwelijke studenten wordt verkracht tijdens haar studie.

Er zijn in Groningen meer dan 20.000 vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld.

80% van het seksueel geweld wordt gepleegd door een bekende van het slachtoffer.

Tussen 25 november en 10 december vragen organisaties en overheden wereldwijd aandacht voor dit probleem met de campagne Orange the World.

Ook gemeente Westerwolde doet mee. Door het gemeentehuis oranje uit te lichten, laat de gemeente zien dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is. Ook het middeleeuwse kerkje in Sellingen, Museum Klooster Ter Apel en Vestingmuseum Oudeschans lichten oranje op in deze periode. In de bibliotheken in Westerwolde zijn leestafels ingericht over het onderwerp.

Gemeente Westerwolde