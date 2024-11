Apothekers staken van 29 november tot 2 december

REGIO – FNV en CNV kondigen een staking in de apotheken Groningen, Friesland en Drenthe aan.

Op 23 augustus 2024 stelden FNV en CNV een ultimatum aan de werkgeversorganisaties WZOA en ASKA vanwege het vastgelopen overleg over een nieuwe Cao Apotheken. In dit ultimatum gaven ze aan dat, indien hun eisen niet voor 30 augustus 2024 zijn ingewilligd, ze zouden overgaan tot actie. Ondanks eerdere gesprekken is er nog geen akkoord bereikt.

Daarom kondigen de vakbonden, conform de gemaakte afspraken in het veiligheidsoverleg van 15 oktober 2024, een werkstaking aan. Deze zal plaatsvinden van vrijdag 29 november 2024, 07.00 uur, tot maandag 2 december 2024, 20.00 uur, in alle apotheken die onder de Cao Apotheken vallen, behalve de dienstapotheken, in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Mocht WZOA en ASKA alsnog akkoord gaan met hun eisen, kan de actie voorkomen worden.

FNV/CNV