Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 27 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NATTE DAG | VANAVOND OOK WINDSTOTEN

Het wordt vandaag een natte dag want vanochtend zal het een flinke tijd regenen en ook vanmiddag zijn er flinke perioden met regen. Dan neemt wind ook toe naar windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt tot 9 á 10 graden.

Tot vanavond kan al 15 tot 20 mm aan regen vallen en vanavond en vannacht komen daar nog een aantal buien achteraan. Maar de windstoten worden dan belangrijker want de wind draait vanavond naar zuidwest tot west, en er is gaandeweg de avond kans op windstoten van 80 tot 90 km/uur.

Vannacht draait de wind verder naar het noordwesten en het begint nog onrustig met enkele zware windstoten, maar later neemt de wind wat af. Morgen is er daarna een matige wind (windkracht 3 tot 4), met soms nog een bui maar af en toe ook flinke opklaringen, maximum morgen rond 7 graden.

Na morgen komen er een paar droge dagen aan, met zonnige perioden en vrijdag wellicht nog enkele mistbanken. In het weekend is er geen mist want dan is er een matige zuidenwind. Maxima die dagen rond 5 graden en kans op nachtvorst aan de grond.