De nieuwe speelplek bij het Heeresmeer gaat in het voorjaar open

NIEUWE PEKELA – De nieuwe speelplek bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela is bijna klaar. De afgelopen weken zijn de speeltoestellen geplaatst. De gemeente heeft in tegenstelling tot eerdere plannen besloten de speelplek pas in het voorjaar van 2025 te openen.

De gemeente wilde de speeltuin in eerste instantie in de winter overdag openstellen.

Doordat er nog geen gras is gegroeid, is de ondergrond van het speelterrein nog van zwart zand. Als er nu gespeeld gaat worden, dreigt het complex één grote modderpoel te worden.

Veilig en schoon spelen

Gras heeft warmte en zonlicht nodig om te groeien. Het gaat zeker tot het voorjaar duren voordat er een stevige en groene grasmat op het terrein ligt en kinderen er veilig en schoon kunnen spelen.

De gemeente begrijpt dat het moeilijk is voor de kinderen om de speeltoestellen die ze zelf hebben uitgezocht, niet alvast uit te proberen. Met een beetje geduld kunnen kinderen in de lente genieten van een groene speelplek die klaar is voor jarenlang speelplezier.

Feestelijke opening in het voorjaar

In het voorjaar van 2025 plaatst de gemeente op en rond de speelplek extra bomen, struiken en bankjes. Tegen die tijd zal het grasveld volledig groen zijn. Als alles klaar is, volgt een feestelijke officiële opening om het speelproject samen met de kinderen te vieren.

Gemeente Pekela