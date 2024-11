Gabriëlle Glasbeek treedt op in het Albatrosgebouw

NIEUWE PEKELA – Op zondagmiddag 8 december is in het Albatrosgebouw een optreden van Gabriëlle Glasbeek ( bekend van Vrouw Holland )

Jarenlang toerde Gabriëlle Glasbeek met de Groninger cabaretformatie ‘Vrouw Holland’ door Nederland. Jaar in jaar uit stond zij op grote podia door het hele land. En nu presenteert zij haar soloprogramma ‘Laat Gaan’, een cabareteske en muzikale voorstelling waarmee ze met zelfspot en humor het publiek een intieme inkijk geeft in haar persoonlijk leven.

In deze cabareteske en muzikale voorstelling maakt Gabriëlle de balans op: zo halverwege een mooi leven met liefde en ander ongemak, heeft ze eindelijk even tijd voor zichzelf. Denkt ze. Er blijken twee vrouwen in haar hoofd te zitten, een extraverte en een introverte. Het zijn oma en moeder: beide dementerend, beide niet meer levend, maar allebei behoorlijk aanwezig.

Gelukkig krijgt Gabriëlle haar geheugen zingend op de rit, begeleid door gitarist Robert van der Tol (Vis á Vis, Dogtroep). Want stel dat vergeten ook in haar genen zit, dan kan ze het hier en nu maar beter zo helder mogelijk schetsen. ‘Laat gaan’ gaat over terugkijken en accepteren dat je je herinneringen niet altijd in de hand hebt. Met vooroorlogse filmbeelden uit het familiearchief, dwarszittende, broze types en ongemakkelijke hilariteit is ‘Laat Gaan’ een persoonlijke en intieme voorstelling die qua energie geen lucht tekortkomt!



Gitarist Robert van der Tol verzorgt de muzikale begeleiding, bekend van theatergezelschappen Vis á Vis, Dogtroep, NNT, Peergroup.

Het betreft een voorstelling met pauze.

Culturele Commissie Pekela

Albatrosgebouw (voormalig Doopsgezinde kerkje)

Abr. Westerstraat A83

9663 PB Nieuwe Pekela

Aanvang 15.00 uur (foyer open 14.00 uur)

info@sccpekela.nl

R kral – Brunen