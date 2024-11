Inspirerende verhalen van Groningse ondernemers

GRONINGEN – Wil je leren van andere ondernemers en specialisten in hun vakgebied? Sluit dan aan bij de GroTalks georganiseerd door GroBusiness. In een kleine setting nemen onze sprekers je mee in slimme strategieën. Om het jaar feestelijk af te sluiten samen met ondernemers organiseren we een GroTalks Kerst special.

Tijdens de GroTalks Kerst special op woensdag 11 december doen we het net even anders dan in voorgaande edities. Op 11 december delen namelijk twee gerenommeerde Groningse ondernemingen hun verhaal, over uitdagingen en successen. Na afloop van de Talks hebben we een feestelijke kerstborrel om het ondernemersjaar samen af te sluiten en alvast te netwerken voor het nieuwe jaar!



Van visboer naar snelgroeiende startup – door Liu Kars

Innosend is een snelgroeiende startup uit Groningen dat sinds 2021 webwinkels, zoals FC Groningen Fanshop en The Chesterfield Brand, helpt met het verzenden van pakketten doormiddel van een SaaS verzendplatform en fulfilment oplossing. Zo helpen ondernemers Virgil Swagemakers en Liu Kars met hun team vandaag de dag meer dan 400 webwinkels met verzendingen om de hoek tot en met de andere kant van de wereld.



In deze GroTalk vertelt Liu over succes; dat gaat met vallen en opstaan. Hoe hij het ondernemerschap leerde in de vishandel van Henk Harms in Oude Pekela. En vervolgens als student zonder enige ervaring in software een IT oplossing bedacht, realiseerde en tot een succes bracht. Hij deelt hoe hij groeigeld ophaalde, lessons learned heeft toegepast en hoe hij zijn eigen rol keer op keer heeft uitgevonden.



Maar, je bent toch ook moeder? – door Mirjam Kerdijk-Drent en Laura Nijburg

Nijburg Industry Group is een Gronings familiebedrijf met eigen productiefaciliteit, gespecialiseerd in het produceren, leveren en installeren van totaaloplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Dit doen zij voor partijen uit de gehele bouwkolom, van opdrachtgever en adviseur tot installateur & gebouwmanagement, nationaal en internationaal. Vanuit Westerbroek wordt bij dit 54-jarige bedrijf 50 miljoen omzet gerealiseerd. De 7 bedrijven, met in totaal 234 FTE, staan onder leiding van Mirjam Kerdijk -Drent en Laura Nijburg. In deze GroTalk vertellen zij hun ondernemersverhaal. Over clichés, vooroordelen en ondernemerschap in de techniek.



Kerstborrel

Om het ondernemersjaar met elkaar af te sluiten, sluiten we deze middag af met een feestelijke kerstborrel. Tijd om terug te blikken en om alvast nieuwe verbindingen aan te gaan voor 2025.

Als Groningse ondernemer wil je deze Talks en borrel niet missen. Ze zien je graag op 11 december bij Rietland in Zuidwolde! Meer info en aanmelden: https://economicboardgroningen.nl/grobusiness/grotalks/



Over de GroTalks

De GroTalks kerstspecial wordt georganiseerd door het programma GroBusiness van Economic Board Groningen. Economic Board Groningen zorgt voor economische structuurversterking in de provincie Groningen door het mkb te ondersteunen, begeleiden, stimuleren, activeren, verbinden en financieren met verschillende programma’s en projecten. Wij brengen ondernemers, onderwijs en overheid samen voor een sterker Gronings mkb. GroBusiness is het eerstelijns ondernemersloket dat ondernemers in de provincie Groningen verder helpt door vragen te beantwoorden en door te verwijzen aan een breed netwerk. Het programma GroBusiness is in opdracht van de provincie Groningen.

Economic Board Groningen