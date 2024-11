Kerstmarkt bij Het Tehuis Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Op zaterdag 7 december wordt van 09:00 tot 13:30 uur in Nieuwe Pekela een gezellige kerst / wintermarkt gehouden.



Deze gezellige markt wordt gehouden in het gebouw van de Kerk. “HET TEHUIS” Ds.Sicco Tjadenstraat C 40 in Nieuwe Pekela. Naast diverse schitterende kerststukken, kransen, grafstukken en andere

zelfgemaakte wenskaarten / decoraties, zijn er ook “Kniepertjes” en Spekdikken te koop.

Er zal heerlijke koffie met taart / warme chocolademelk / mosterdsoep / glühwein / snacks / etc. te verkrijgen zijn.



Het Actie Comité.