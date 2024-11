Ommelander Ziekenhuis heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2025

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2025 afgesloten. Bas Wallis de Vries, bestuursvoorzitter van het Ommelander Ziekenhuis: “We hebben met alle verzekeraars goede afspraken kunnen maken. Zo kunnen we ook in 2025 toegankelijke en kwalitatief goede zorg bieden aan onze patiënten.”

Initiatief Menzis voor duurzame financiële oplossing

Het ziekenhuis heeft in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met Menzis, de grootste zorgverzekeraar in de regio Groningen, om de grote financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Menzis heeft het initiatief genomen om concreet samen met het Ommelander Ziekenhuis naar een duurzame financiële oplossing toe te werken. Het belang en de positie van het ziekenhuis voor de regio en de inwoners staat voorop. Bas Wallis de Vries: “We zijn blij met dit initiatief van Menzis in het belang van een stabiele toekomst voor het ziekenhuis. Met deze aanpak kunnen we met vertrouwen en in alle rust toewerken naar een financieel duurzaam perspectief voor het ziekenhuis.”

Plan wordt uitgewerkt

Er wordt een plan in samenwerking met Menzis opgesteld om op de lange termijn de toegankelijkheid tot medisch specialistische zorg in de regio te borgen. Dit zal ook de nodige inspanning en doorontwikkeling vragen van het Ommelander Ziekenhuis. Het plan wordt afgestemd met andere zorgverzekeraars en de stakeholders van het Ommelander Ziekenhuis. Het gezamenlijk streven is dat het plan in het voorjaar van 2025 gereed moet zijn.

