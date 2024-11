Ook morgen bussen in plaats van treinen op traject Groningen-Veendam en Groningen-Bad Nieuweschans

GRONINGEN, VEENDAM, BAD-NIEUWESCHANS – Ook morgen rijden de treinen tussen Groningen-Veendam en Groningen-Bad Nieuweschans niet en zet Arriva bussen in.

Vandaag is er met man en macht gewerkt aan het tijdelijke herstel van meerdere verzakkingen bij het spoor tussen hoofdstation Groningen en Groningen Europapark. Deze verzakkingen werden veroorzaakt door uitspoeling van zand en ballast na werkzaamheden aan de ringweg Groningen.

Onvoorziene complicaties

Tijdens de werkzaamheden zijn vandaag onvoorziene complicaties opgetreden. Er ontstond weer een sinkhole, iets wat eerder deze week ook het geval was. Hierdoor moest het werk in de avond gedeeltelijk worden stilgelegd. Ook storm Conall bemoeilijkte het afronden van de herstelwerkzaamheden.

Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om station Groningen bereikbaar te maken vanaf morgen, is dit helaas niet gelukt. Vanaf donderdagochtend 07.00 uur wordt het treinverkeer wel weer opgestart, maar tot station Groningen Europapark.

Arriva en NS

Arriva kiest ervoor om reizigers duidelijkheid te bieden. Om deze reden laat Arriva ook donderdag bussen rijden op het volledige traject Groningen-Veendam en Groningen-Bad Nieuweschans, zoals dit ook vandaag is gedaan. Zodra de situatie verandert en de sporen tussen Groningen en Groningen Europark in dienst kunnen worden genomen, zet Arriva de treindienstregeling weer in gang. Met deze aanpak heeft de reiziger altijd een optie.

NS rijdt met ingang van donderdag 28 november alle reguliere treinen tussen Assen en Groningen Europapark. De extra Sprinters in de spits rijden niet. Vervangende bussen tussen Groningen en Groningen Europapark zijn aangevraagd en de reisplanner wordt bijgewerkt. NS adviseert reizigers om deze voor te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd.

Bron: ProRail