HEILIGERLEE, WINSCHOTEN – Sinds zondagmiddag 17 november wordt de Golden Retriever Stoffel vermist.

Stoffel verbleef bij een oppas aan de Witte de Withstraat in Winschoten. Daar is hij zondagmiddag 17 november ontsnapt en wou vermoedelijk terug naar huis. Stoffel woont sinds kort aan de Grintweg te Winschoten. Voorheen heeft hij in Oude Pekela gewoond.

Ondanks dat heel veel mensen naar de hond op zoek zijn is Stoffel nog steeds niet thuis. “Ik heb voor als IEMAND HEM IN HUIS HEEFT en nu door de media graag de hond terug wil geven maar dit niet durft een beloning van 1000 euro. Je kunt contact opnemen met Marijke Stäbler en zij regelt dat de hond bij ons komt en wij hoeven niet te weten wie jij bent. Heb je stoffel aangereden en dit niet durven melden doe dit dan ook bij Marijke dan weten we waar we moeten zoeken. Blijf vooral goed kijken of je hem ziet en bel dan meteen 06 51 50 76 06 of naar 06 41 84 32 80 zodat we weten in welk gebied hij nu loopt. Helaas laat hij zich niet veel zien”, meldt zijn baasje op Facebook.

Wat heel belangrijk is, ga hem niet nalopen en ga hem niet roepen. Hij mag niet meer opgejaagd worden! Dus zien is zichtmelding en verder niks. En zie je Stoffel bel dan Ellis 06-51507606

Bron: Facebook Zoekhuisdier zoek eigenaar