Vanavond vooral in het noorden overlast en schade door storm Conall

Vanaf het einde van de middag en vooral vanavond krijgen we met storm Conall te maken.



Vanavond geldt in het noorden code oranje voor zeer zware windstoten. Het gaat om de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Hier kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het verkeer zal hinder ondervinden, vooral fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto’s met aanhanger moeten alert zijn. Bomen kunnen omwaaien en er is kans op schade aan huizen en gebouwen zoals aan daken.



Elders noord van de grote rivieren geldt code geel voor zware windstoten. Ook hiervan kan het verkeer hinder ondervinden. Er is kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels.



In de eerste helft van de nacht naar donderdag verlaten de (zeer) zware windstoten het noordoosten van het land.



Meer details

In het noorden soms zeer zware windstoten van 120-130 km/uur in de kustgebieden en 100-110 km/uur een stukje landinwaarts. Elders noord van de grote rivieren zware windstoten van 80-100 km/uur. De wind komt uit richtingen tussen west en noordwest.

Bron: KNMI