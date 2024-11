Het winternummer van Veerten is uit

STADSKANAAL – Het Streekhistorisch Centrum geeft sinds 2016 een eigen tijdschrift uit, boordevol verhalen over de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde. Inmiddels is het 26e nummer verschenen.

In dit nummer aandacht voor o.a.:

De busrestauratie van de GADO in Stadskanaal in de tijd van de familie Top, een terugblik op De Kameleon in Musselkanaal in de jaren 70 en 80, deel 2 van het verhaal door Jakob Been over Café-Restaurant Schot in Ter Apel en een interview met Bert Roossien die na 32 jaar bij het SHC met pensioen is gegaan.

Natuurlijk zijn er ook weer de vaste rubrieken uit het Streekhistorisch Centrum en is elk verhaal rijk geïllustreerd met veel foto’s van vroeger.

De nieuwe Veerten is per post onderweg naar alle donateurs van het SHC en ligt voor de kopers van losse nummers vanaf heden bij de bekende boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel en uiteraard bij het SHC zelf. In het SHC zijn ook de oude nummers nog verkrijgbaar.

Voor meer informatie: 0599-612649 / info@streekhistorischcentrum.nl (Helen Kämink)

Helen Kämink