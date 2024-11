Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BUI EN DE ZON | DROGE FASE BEGINT

De wind en de regen van gisteren zijn weg en er zijn vaak opklaringen met nog een paar lokale en kortdurende buien. De noordwestenwind is matig maar dat neemt later ook af: vanavond is er weinig wind en dan is het helder en droog. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 8 graden.

Vannacht is het bijna windstil en daardoor ontstaan een paar mistbanken. De minimumtemperatuur is +1 en er is vorst aan de grond en ijsvorming op de autoruiten. Morgenochtend kan mist blijven hangen maar het wordt morgen een dag met zonnige perioden en een zwakke zuidoostenwind, maximum morgen rond +5 .

In het weekend is er geen mist want dan is er een matige wind. Het is dan wisselend bewolkt en lang droog, maar later op zondag is er kans op enkele buien. Het wordt een vrij koud weekend met ’s nachts 0 tot +2 en ’s middags 4 tot 6 graden. Na het weekend wordt het zachter maar dan kan er af en toe wat regen gaat vallen.