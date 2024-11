Papua Blues – Een uniek reisboek over bijzondere ontmoetingen met Papoea’s in West-Papua van Koos Knol uit Mussel

MUSSEL – Koos Knol presenteert Papua Blues, een inspirerend boek vol verhalen over bijzondere ontmoetingen met Papoea’s in West-Papua. Het boek, uitgegeven door Noordboek in Gorredijk, biedt een fascinerende mix van reiservaringen, antropologie en cultuur en is een must-read voor liefhebbers van avontuurlijke reizen en authentieke verhalen.

In Papua Blues neemt de auteur de lezer mee op een persoonlijke ontdekkingsreis door de afgelegen regio’s van West-Papua. De 29 verhalen in het boek zijn gebaseerd op directe ontmoetingen met Papoea’s en laten zien hoe rijke tradities, cultuur en natuur samenkomen in een van de meest intrigerende gebieden ter wereld.

“Moge de voorouders je gunstig gezind zijn,” zegt de auteur, verwijzend naar de diepgewortelde spirituele cultuur van de Papoea’s.

Meer dan een reisboek

Het boek is meer dan alleen een verzameling reisverhalen. Het biedt ook inzicht in de unieke antropologie van West-Papua en daagt de lezer uit om na te denken over culturele diversiteit, natuurbehoud en menselijke verbinding. Met verhalen die variëren van avontuurlijke expedities tot diepgaande gesprekken met lokale bewoners, raakt Papua Blues een breed scala aan thema’s.

Koos Knol woon in Mussel. Hij is geboren in Korido (Eiland Biak), voormalig Nederlands Nieuw Guinea, op 23 juni 1949, als zoon in een gezin van twee kinderen van een zendelingsonderwijzer uit Texel en moeder uit Rotterdam. Hij is opgegroeid in Korido, later in Seroei op het eiland Japen.

In november 1961 is hij teruggekeerd in Nederland en opgeleid tot onderwijzer met hoofdakte (1971)

Daarna werd hij te werk gesteld als onderwijzer in Nigeria en Saoedi-Arabië voor Nederlandse scholen van bedrijfsleven (Ballast Nedam en Shell) (1975-1981)

Afgestudeerd in Antropologie 1984-1988 in Utrecht

Leeft sinds 1990 samen met Paula van den Berg, afgestudeerd antropologe (1984).

Van 1990 tot 1996 hebben ze samen een VOF gerund met als doel reizigers kennis te laten maken met de bijzondere culturen van Papoea’s in beide delen van Nieuw-Guinea. Reizen waarbij de meeste uitgaven ten goede komen aan de lokale bevolking, waarbij zoveel mogelijk bij de lokale bevolking wordt verbleven, dus ook overnacht en gegeten, betrokken zijnde bij dagelijkse werkzaamheden en ceremoniële activiteiten, waar mogelijk.

Uiteindelijk hebben beiden het reizen met toeristen achter zich gelaten en toegewerkt naar het verzamelen en verhandelen van etnografica op een ‘Fairtrade’ wijze. In dat kader volgen reizen van maanden aan een stuk, ieder jaar weer, door alle streken van zowel Westelijk- als Oostelijk Nieuw-Guinea (Papua Niu Gini), Salomon Eilanden en Nieuwe Hebriden (thans Vanuatu).

Koos Knol