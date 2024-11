Slimster: Stadskanaal kent grootste toename zonnepanelen, Pekela blijft achter

STADSKANAAL, PEKELA – Door de komst van terugleverkosten en het naderende einde van de salderingsregeling heeft de zonnepanelenmarkt een flinke knauw gekregen. In de provincie Groningen nam het aantal woningen met zonnepanelen in de eerste helft van dit jaar met ‘slechts’ 5,6 procent toe. Slechts, want in heel 2023 ging het nog om een toename van ruim 22 procent. De gemeente Stadskanaal kende de grootste groei, terwijl de onzekerheid over het rendement zich in Pekela juist het meest deed voelen. Dat blijkt uit een analyse van nieuwe CBS-cijfers door duurzaamheidsplatform Slimster.

De gemeente die in 2023 de sterkste toename van het aantal woningen met zonnepanelen kende, noteert ook in de eerste helft van 2024 de hoogste score. In Stadskanaal nam het aantal stroomopwekkende huishoudens verreweg het hardst toe, met bijna 10 procent, gevolgd door Het Hogeland (7,7 procent). In Pekela daarentegen gaat het een stuk minder hard. De gemeente noteerde een toename van slechts 3,5 procent, terwijl het vorig jaar nog tot de snelstgroeiende ‘zongemeenten’ van Groningen behoorde. Eemsdelta en Midden-Groningen noteren overigens een vergelijkbare toename.

Westerkwartier zonnepanelenkoploper

Door de groei in de eerste helft van 2024 heeft Het Hogeland de gemeente Midden-Groningen ingehaald als het gaat om het hoogste percentage woningen met zonnepanelen. Beide gemeenten scoren nu ruim 51 procent. Alleen in Westerkwartier is het aandeel stroomopwekkende huishoudens met ruim 53 procent nog hoger. De gemeente Groningen sluit met bijna 29 procent de rijen, ondanks de vrij behoorlijke groei van 6 procent.

Hebben zonnepanelen nog zin?

De hamvraag is natuurlijk of diegenen die dit jaar zonnepanelen lieten plaatsen daar goed aan gedaan hebben. “Vanuit duurzaam oogpunt natuurlijk zonder enige twijfel”, zegt Slimster-eigenaar Marco Schuurman. “En kijken we naar het financiële aspect, dan hangt dat voor een groot deel van je energiecontract af. Maar wat goed is om te beseffen, is dat je – ongeacht wat je situatie verder is – doorgaans al gauw zo’n 30 procent van je zelfopgewekte zonnestroom meteen in huis verbruikt.”Schuurman rekent voor wat dat oplevert met een stroomtarief van 30 cent per kilowattuur (kWh) en een aanschafprijs van 4200 euro voor tien zonnepanelen: “Deze set zal zo’n 3500 kWh per jaar opwekken. Daarmee bespaar je, door die 30 procent zelfconsumptie, sowieso 315 euro per jaar. Afhankelijk van hoeveel je na het stoppen van de salderingsregeling nog voor de rest van je zonnestroom krijgt, zal de daadwerkelijke terugverdientijd ergens tussen de 6,5 en 9,6 jaar liggen.”

Meerderheid panelenbezitters denkt dat ze nog rendabel zijn

Recent vroeg Slimster een panel van duizend Nederlanders of zij denken dat zonnepanelen nog rendabel zijn. Bijna twee op de drie ondervraagden denken van wel. Specifiek onder zonnepanelenbezitters is het optimisme met ruim 87 procent nog aanzienlijk groter. Van de woningeigenaren zonder zonnepanelen verwachten vier op de tien alsnog zonnepanelen aan te schaffen.

Slimster