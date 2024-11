DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Lathen

Een bestuurster van een BMW is gistermiddag om 16.15 uur op de Hauptstraße in Lathen tegen de buitenspiegel van een langs de weg geparkeerde personenauto gereden. Toen zij terugkeerde was de auto verdwenen. Getuigen en/of de eigenaar van de auto worden verzocht de politie van Lathen te bellen 05932/72100.

Bunde

Om half vier vannacht heeft de politie een 41 jarige Pool aangehouden. De man zat in een internationale bus, waarvan de passagiers op de parkeerplaats Bunderneuland, vlak nadat ze de grens waren gepasseerd, werden gecontroleerd. De man stond in Europa gesignaleerd omdat hij in Polen nog een gevangenisstraf van bijna één jaar en zes maanden wegens een verkeersdelict en het bezit van verdovende middelen moet uitzitten. Hij is op last van de Officier van Justitie in Leer naar een justitiële instelling gebracht. De man wordt aan Polen uitgeleverd.

Meppen

Woensdagochtend is, vermoedelijk tijdens het keren, een onbekend voertuig ( vermoedelijk een zwarte Mercedes, met kentekenplaten uit Emsland) tegen een hek aan de Schwefinger Straße 12 in Meppen gereden.Hierdoor ontstond schade. De politie verzoekt de eigenaar van de auto en of getuigen de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Papenburg

Gistermiddag is om kwart over drie bij een woning aan de Gutshofstraße in Papenburg brand ontstaan. De bewoners van 38 en 41 jaar en twee kinderen van 5 en 6 jaar konden zich met hulp van een voorbijganger op tijd in veiligheid stellen. De brandweer kwam met 11 voertuigen en 60 brandweerlieden ter plaatse. De familie werd ter controle naar een ziekenhuis gebracht, waar de 38 jarige vrouw werd behandeld aan brandwonden aan haar hand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De schade loopt in de tonnen.

Weener

Toen een onbekende vrouw een 78 jarige vrouw tijdens het inkopen doen in een supermarkt aan de Kirchhofstraße aansprak, maakte een tweede onbekende vrouw van de gelegenheid gebruik om haar portemonnee uit haar handtas te stelen. De twee vrouwen waren tussen 30 en 35 jaar, droegen donkere kleding, hadden een Zuid-Europees uiterlijk met zwart haar en spraken Engels. In de portemonnee zat een bedrag van drie cijfers. De politie van Weener verzoekt getuigen contact op te nemen.