Politie geeft beelden vrij van overvaller Action in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 29 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE VRIJDAG | VRIJWEL DROOG WEEKEND

Het is een rustige vrijdag met eerst weinig wind en vanmiddag en vanavond een zwak tot matig windje uit zuidoost tot zuid (meestal windkracht 2). Er zijn eerst wolkenvelden maar vanmiddag wordt het vrij zonnig en vanavond is het ook vrij helder. De maximumtemperatuur is vanmiddag 5 á 6 graden.

Morgen hebben we een matige wind uit het zuiden met windkracht 3 tot 4. Dat geeft een vrij mooie dag met flinke zonnige perioden en vooral ook wat sluierbewolking. Maar het is daarbij morgen redelijk koud met vannacht een minimumtemperatuur van 0 of -1 en morgen een maximumtemperatuur van 4 of 5 graden.

Zondag is het een graadje zachter met een matige tot vrij krachtige wind en nog af en toe zon, maar zondagavond is er kans op enkele buien. En volgende week is het daarna wisselend met maandag af en toe regen met een paar windvlagen en 9 á 10 graden, na maandag is er af en toe zon met enkele buien, bij maximum rond het midden van de week van 4 tot 6 graden.