Sport en Cultuurgala ook live uitgezonden bij RTV Go

VEENDAM – De tweede editie van het Sport en Cultuurgala wordt vanavond live uitgezonden! Het gala is onder anderen ook via RTV Go te zien. Onderaan vindt u de mogelijkheden om het gala live te kunnen volgen.Tijdens deze feestelijke avond in vanBeresteyn worden er in 10 verschillende categorieën prijzen uitgereikt. In totaal zijn er meer dan 7800 stemmen uitgebracht via de app en via het stemformulier in vanBeresteyn.

De organisatie van het Sport en Cultuurgala heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk familieleden en vrienden van de genomineerden aanwezig te laten zijn bij het gala. Omdat er maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar zijn in vanBeresteyn, zal dit helaas niet voor iedereen voldoende zijn. Daarom wordt het Sport en Cultuurgala voor de mensen die niet in vanBeresteyn aanwezig kunnen zijn, op verschillende kanalen uitgezonden door de vrijwilligers van Parkstad Veendam. Zo kan iedereen de show vrijdagavond vanaf 20.00 uur live volgen! Mis niets van deze fantastische avond en kijk mee!

TV: Kabelkrant kanaal 996 (SKV)

App: TV 2 GO SKV

Website: www.parkstadveendam.nl

YouTube kanaal: Parkstad Veendam

Ziggo 39

KPN 1503

Odido 875

Klik HIER voor informatie over de genomineerden.