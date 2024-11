Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Woensdagmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Finsterwolde. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 27-november hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt als begin en eindpunt het MFC de Hardenberg in Finsterwolde gekozen. Een werkelijk schitterende accommodatie. Onvoorstelbaar dat de bestuurders van de gemeente Oldambt in al hun wijsheid hadden besloten dit af te stoten en te slopen. Grote klasse dat de stichting er in is geslaagd dit te voorkomen en de Hardenberg in leven te houden.

Vanaf 8.45 uur stond de koffie met cake/koek weer klaar voor de wandelaars. En deze konden zich, wanneer ze zich tenminste vooraf hadden opgegeven, melden bij de coaches. Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden. Om 9.15 uur vertrok de groep voor de afstand van 10 km, steeds om de 15 minuten gevolgd door de twee andere groepen.

Na het sportveld te zijn gepasseerd ging het richting natuurgebied “De Tjamme“, tussen Finsterwolde en Beerta. In dit natuurgebied kan op verschillende plekken genoten worden van het perspectief in het gebied. Dit is heel goed zichtbaar vanaf het kunstwerk van de kunstenaar Semma van Ooy. Het is een betonnen bouwwerk op een aarden piramide. En ook van hieruit zicht op de kerk, maar ook op het doel van het kunstwerk, de perspectief correctie. Tegenover het bouwwerk ligt een groene akker in omgekeerd perspectief. De achterkant is dus breder dan de voorkant. Maar omdat de lijnen toch richting het verdwijnpunt lopen oogt het stuk grond als een zuivere rechthoek. En door deze perspectief correctie wordt de kerktoren als het ware dichterbij gehaald, terwijl in normaal perspectief hij verder weg zou lijken. Heel apart om te zien.

Van hieruit ging de wandeling richting Beerta. Daar ging de wandeling nog even langs de Tjamme. Tjamme betekent eigenlijk grenslijn, en was heel lang geleden dan ook de grens tussen de bisdommen Osnabrück en Munster. Er is op internet nog een verdrag gevonden waarin dit beschreven staat. Het is een verdrag uit 1391, en is in 1420 iets gewijzigd.

Verdrag uit 1391

Item de Thyamme begint uyt Tydwyneda borch in de Wyneda ham, ende loopt op, voorbey Rederwolde, ende voort door Meggeham, ende door Torptsen, voorby Finsterwolda, Oostwolda, Midwolda, tusschen Bertsather ende Wintschoter mit haren parten, die aen der zuyder zyt der Thyammen liggen gelandet, ende strecket voort, over dat moer, recht westwert in de Zype, die gelegen is tusschen Schemeder, Extinger ende dat Convent te Heliger Lee, ende voort aen dat smalle steenhuys in der Op Ext, geheten Nemeke Eppens Steenhuys, went an den Zantwech. Dese Thyamme uyt Tydwynedaborch in de Zype dale, hent aan den Santwech, dit is de rechte scheydinge tusschen beyden Stichten ende Landen voorschreven, ende scheydet alle Hammericken ontwee van beyden Landen, die tusschen Tydwynedaborch ende den Santwech gelegen sint; ende al wat aan die noorder zyde der Thyamme ende Zype licht, dat is Oldampte ende wat lande aan de zuyder zyde der Zype ende Thyamme licht, dat is Reyderlandes.

Het was een bijzonder regenachtige ochtend en de wandelaars kwamen, na een rondje om Beerta, behoorlijk nat geregend weer aan bij de Hardenberg. Maar gelukkig, hier stond zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen