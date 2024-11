Met o.a. optreden koor Mia Musica werd in Stadskanaal aandacht besteed aan de campagne Orange the World

STADSKANAAL – Vandaag werd in de Kanaalpassage aandacht gevraagd voor de campagne Orange the World.

Tijdens de jaarlijkse nationale campagne ‘Orange the world’ wordt van 25 november t/m 10 december actie gevoerd om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne is bedoeld om signalen beter te herkennen en in een vroeg stadium bescherming te bieden. Op 25 november werd bij het gemeentehuis de vlag ‘stop geweld tegen vrouwen en meisjes’ gehesen. Vier objecten in de gemeente Stadskanaal zijn tot en met 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, oranje verlicht: De muziekkoepel (Musselkanaal). Theater Geert Teis (Stadskanaal). Streekhistorisch Centrum (Stadskanaal). De brug ‘de rode loper (Stadskanaal).

Het thema van de campagne is Veilig, overal en altijd. Geweld tegen vrouwen en meisjes kan zich namelijk op elk moment en op elke plek voordoen. Dit gebeurt niet alleen binnenshuis door een partner of familielid, zoals vaak wordt gedacht. “Door bij de campagne aan te sluiten willen we geweld tegen vrouwen bespreekbaar maken. Zodat deze vrouwen hun verhaal kwijt kunnen en de situatie ook echt op kunnen lossen. Daarnaast willen we omstanders er bewust van maken dat zij het verschil kunnen maken door hier actie op te ondernemen. Want geweld hoort nergens thuis. Niet op straat, niet thuis, niet op het werk en niet online”, licht wethouder Marc Verschuren toe. De gemeente Stadskanaal doet sinds 2020 mee met deze campagne.

Vandaag werd in de Kanaalpassage met o.a. een optreden van het koor Ma Musica aandacht aan de campagne besteed. Voor en na het optreden van het koor werden er flyers en boekenleggers uitgedeeld.

De activiteiten worden georganiseerd door de gezamenlijke serviceclubs Soroptimisten Eemsmond en de Veenkoloniën , Innerwheels Hoogezand-Sappemeer en Pekela en de Odd Fellows Midden Groningen.

In de Bibliotheek Stadskanaal is een thematafel met diverse boeken over vrouwenrechten, zinloos geweld, geweld tegen vrouwen, etc. ingericht Verder ligt er materiaal van Orange the World op de thematafel zoals flyers en boekenleggers.

Bij Filomena in de stad Groningen kunt u terecht voor informatie, advies, hulp en een luisterend oor. U kunt de locatie op maandag en donderdag bezoeken, of maandag tot en met vrijdag bellen en alle dagen van de week chatten. Altijd anoniem en veilig. Kijk voor meer informatie op www.filomenagroningen.nl. Iedereen kan bij zorgen over een onveilige thuissituatie ook altijd gratis en anoniem een melding doen via Veilig Thuis. Dit kan 24/7 door te bellen naar 0800-2000.

Video: Ronny, Regio Events