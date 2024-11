VCP: Stichting peuterwerk Oldambt MOET blijven

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE MAAR KOUDE DAG | LICHT WISSELVALLIGE WEEK

Het is een mooie zaterdag met veel zon en vanmiddag en vanavond iets meer midden- en hoge bewolking. Het blijft droog en dus vrij mooi weer, maar het is wel een beetje koud met een maximumtemperatuur van 4 of 5 graden. De wind is zwak tot matig wind uit zuidoost tot zuid.

Komende nacht zijn er ook bewolkte momenten, maar de temperatuur daalt geleidelijk nog tot 1 á 2 graden boven nul (afgelopen nacht daalde het naar 0 tot -1). Morgen is er ’s ochtends nog ruimte voor zon, maar gaandeweg de dag raakt het bewolkt en morgenavond is er kans op wat lichte regen. Maximumtemperatuur morgen rond 6 graden, en een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Maandag is het overwegend bewolkt met regelmatig een regenbui, maar dan wordt het 10 graden. Dinsdag valt er nog een enkele bui met opklaringen en ongeveer 7 graden. Woensdag lijkt het droog te blijven maar ook later in de week is het licht wisselvallig met soms een bui, maar niet veel wind. Maximum woensdag en donderdag rond 5 graden.