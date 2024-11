Veendammer Sport- en Cultuurgala was weer een groot succes!

VEENDAM – Gisteren vond de tweede editie van het Veendammer Sport- & Cultuurgala plaats. Het was wederom een groot succes. Het gala was live via diverse tv kanalen te volgen.

Het gala was een en al show, gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg. De avond werd naast het uitreiken van de prijzen gevuld door mooie optredens van Erwin de Vries, Rein de Graaff, Sasha Nijhof, MDT Showballet en de Stichting SintCentrale. Bij het betreden van VanBeresteyn werden de gasten hartelijk ontvangen en ondergedompeld in het thema: ‘t is goud. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, maar wel graag het gala wilden volgen, werd het gala uitgezonden via meerdere kanalen.

Tien Categorieën, Tien Winnaars

Dit jaar werden in tien verschillende categorieën prijzen uitgereikt. De prijzen gingen naar personen en organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor sport of cultuur in de gemeente Veendam.

De winnaars per categorie:

Kunstprijs: Marion Nap

Lokaal sporter van het jaar: Eline Gritter

Aanstormend cultuurtalent: Ivy Brodie

Uniek sporter van het jaar: Robin Hut

Oeuvreprijs: Rein de Graaff, die na de bekendmaking ook nog een prachtig optreden gaf.

Team van het jaar: Oxygym Teenz

Cultuurprijs: Winkler Prins Harmonie

Topsporter van het jaar: Sophie Hartman

Hart voor cultuurprijs: Summerfun

Breedtesportprijs: Marian Slim, die met deze prijs tevens is aangedragen als genomineerde voor het Groninger Sportgala op 9 december 2024.

Henk-Jan Schmaal, wethouder gemeente Veendam: “We kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar en hopen opnieuw op een feestelijke avond vol waardering voor de inzet en prestaties in sport en cultuur binnen onze gemeente.”

Een gouden samenwerking

Dit jaar werd het gala mede mogelijk gemaakt door de steun van SKV internet en tv, Tropiqua Veendam, NedMag, Kisuma, Valkema Sport, en Kassanet Nuus.

De organisatie van het Sport en Cultuurgala had zijn best gedaan om zoveel mogelijk familieleden en vrienden van de genomineerden aanwezig te laten zijn bij het gala. Omdat er in vanBeresteyn maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar waren, was het niet voor iedereen mogelijk. Daarom werd het Sport en Cultuurgala voor de mensen die niet in vanBeresteyn aanwezig konden zijn, door de vrijwilligers van Parkstad Veendam op verschillende kanalen uitgezonden. Zo kon iedereen de show vrijdagavond vanaf 20.00 uur live volgen!

Foto’s: Peter Panneman