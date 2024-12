Drukte op de kerstmarkt in Bourtange

BOURTANGE – Gisteren, op de eerste van de zes kerstmarkten in Bourtange, was het druk in het vestingstadje.

De kerstmarkten in Bourtange behoren tot de meest bekende van Nederland en trekken vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit was ook doorgedrongen bij Hart van Nederland op SBS 6. Er werd een reportage gemaakt, die gisteravond in hun uitzending te zien was.

Tientallen Kerstbomen staan op de vestingwallen en ook de toegangsbruggen zijn met dank aan de vele vrijwilligers weer voorzien van duizenden lampjes. Midden op het marktplein is een grote kerstboom geplaatst en alles is prachtig verlicht. Vesting Bourtange is weer veranderd in het mooiste kerstdorp van Nederland.

De vele standhouders bieden leuke spulletjes voor de komende feestdagen aan. Uiteraard doen ook de winkels en restaurants in Bourtange volop mee, ook daar is alles in kerstsferen met de meest uiteenlopende kerstproducten en bijpassende versnaperingen. Ook de oliebollen en glühwein ontbreken uiteraard niet.

Tijdens de markten is er livemuziek en staat er een levende kerststal. Dit alles ook vandaag en op de zaterdagen 7 en 14 december van 11 tot 21 uur en op de zondagen 8, en 15 december van 11 tot 18 uur.

Kijk voor meer informatie op www.bourtange.nl.

Foto’s: Mazzelmoaze, klik HIER voor nog veel meer foto’s.