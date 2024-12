Expositie ‘Noord in Beeld’ geopend

WESSINGHUIZEN – In de expositie ‘Noord in Beeld’ toont de stichting Groningen Gist in nauwe samenwerking met Artphy 50 zorgvuldig geselecteerde foto’s van het leven in Noord-Nederland. Deze zijn gemaakt door vrijetijdsfotografen uit de regio. De expositie werd vanmiddag geopend.

De foto’s geven een intieme en authentieke kijk op het dagelijks leven, de emoties en de schoonheid van het noorden, van uitgestrekte landschappen tot persoonlijke, liefdevolle momenten. Elke foto vangt een stukje van de ziel van Noord-Nederland, en samen vormen ze een ode aan de regio.

De selectie werd gekozen uit duizenden inzendingen voor de 2024 editie van de Groningse, Drentse en Friese Scheurkalender. Omdat deze kalender dit jaar eenmalig niet verscheen, wordt nu een bijzondere selectie van beelden in Artphy gepresenteerd.

Noord in Beeld is een initiatief van Groningen GIST, die naast de kalender met deze eerste grote tentoonstelling bijdraagt aan het imago van het noorden. De expositie biedt bezoekers een zeldzaam kijkje door de ogen van noorderlingen: wat hen beweegt, inspireert en trots maakt op hun thuis. Er is alle gelegenheid om op zaterdag- of zondagmiddag de expositie tot en met 19 januari te bezoeken.

Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om in het winterse natuurlandschap te wandelen. Prachtig langs een van de ommetjes rond de beken en monumentale kunstwerken.

Foto’s: Johannes Velthuis