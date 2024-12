Giezelbaargbloazers blazen in Sellingen het Advent aan

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 1 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST NOG ZON | GURE LANGE TERMIJN

Het is een vrij zonnige zondag, maar er komt vanmiddag wel weer meer bewolking en in de loop van de avond en komende nacht is er kans op wat lichte regen. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest en het is nog steeds vrij koud met een middagtemperatuur van 6 á 7 graden.

Vannacht wordt het daarna ook niet zo koud met een minimum rond 5 graden. Morgen wordt het 9 á 10 graden. Er is dan windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten en er valt ook af en toe regen.

Dinsdag draait de wind naar het noordwesten en dan is het nog licht wisselvallig met enkele buien en wat zon. Woensdag is het overwegend droog met weinig wind en meer opklaringen, en dan is er opnieuw kans op vorst aan de grond. Maximumtemperaturen op dinsdag en woensdag rond 6 graden.

Maar na woensdag is het een tijdje met de rust gedaan want dan komt er duidelijk meer wind: donderdag is driect een buiige dag met windstoten. Vrijdag is het wellicht wat droger maar het volgende weekend is het guur met regen en wind. Na volgend weekend zou het trouwens ook koud kunnen worden met af en toe sneeuw en een noordoostenwind.