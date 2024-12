Kerstconcert Roon Staal in Nieuwe Pekela en Beerta

NIEUWE PEKELA, BEERTA – Op zaterdag 21 december treedt Roon Staal in Nieuwe Pekela en Beerta op.

Van 7 t/m 23 december tourt zanger en pianist Roon Staal met zijn nieuwe kerstprogramma door Nederland. Zaterdag 21 december doet hij om 15.00 uur de Lutherse kerk in Nieuwe Pekela aan en om 20.00 uur de Bartholomeuskerk in Beerta.

Magische kerstsfeer

Met zijn warme tenorstem en melodieuze pianospel weet hij zijn publiek mee te nemen naar een magische kerstsfeer. Volledig genaamd Hieronymus, speelt Roon zowel in het Engels als in het Nederlands bekende kerstsongs. Op authentieke wijze gebracht, denkend aan songs als “O Holy Night”, “A Child is Born” en “Midden in de Winternacht”. Maar ook prachtige werken van zijn eigen kerst cd’s “The Christmas Album I en II” staan tijdens de Kersttour op het repertoire.

Gilbert O’Sullivan

Terugkomend publiek is enthousiast over de soepele, warme stem en het golvende pianospel van de zanger. Maar ook de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan steekt zijn enthousiasme over deze authentieke Nederlandse ’troubadour’ niet onder stoelen of banken: “It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout.”

TV en Musical

Als kind stond Staal al op de theater planken en in tv-studio’s met artiesten als John Kraaijkamp sr en Ruth Jacott. Als jonge twintiger nam hij de titelrol in de rock-opera ‘Tommy’ op zich met lovende kritieken ten gevolg. In de musical Rembrandt speelde hij even later naast Henk Poort, als zoon Titus van Rijn. Deze podiums laat Roon nu achterwege en heeft zich volledig toegelegd op zijn sfeervolle pianoconcerten.

Meer informatie over het concert kunt u vinden op de website www.roonstaal.com

Renate van der Laan