Westerwolde in laatste wedstrijd voor de winterstop op bezoek bij Actief

EELDE-PATERSWOLDE – Voor Westerwolde staat vanmiddag al weer de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma.

Vanwege een competitie met dertien teams is Westerwolde volgende week zondag (8 december) vrij en omdat er op 15 december een inhaal- en bekerweekend staat gepland zit het spelen van officiële wedstrijden in het kalenderjaar 2024 er na komende zondagmiddag op voor de roodwitten. Gelet op de stand op de ranglijst deze zondagmiddag overigens wel een interessante, maar vooral belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Willen zowel Westerwolde als Actief na de relatief korte stop een woordje mee blijven spreken in de strijd om het uiteindelijke kampioenschap, dan is niet verliezen in het tweelingdorp Eelde-Paterswolde het credo. Wat dat betreft staat er voor Westerwolde wel iets op het spel in deze tiende wedstrijd van het seizoen. Het wegpoetsen van de volgens velen onnodige nederlaag vorige week zondag in eigen huis tegen Buinen in dit laatste duel voor de winterstop, zou garant kunnen staan voor prettige (voetbal)feestdagen en een voorspoedig begin van het jaar 2025. In de laatste twee wedstrijden van de eerste ronde van de competitie speelt Westerwolde trouwens in januari nog wel tegen de hoogvliegers Heiligerlee en BNC

Actief neemt momenteel de tweede plaats op de ranglijst in. Het team van trainer Roland Beuvink – die voor het derde achtereenvolgende jaar trainer van Actief is – heeft uit de acht gespeelde wedstrijden achttien punten behaald. Het doelsaldo van de ploeg, die evenals Westerwolde over een mooi complex met een goed geoutilleerd kunstgrasveld beschikt, is 23 – 11.

Door de nederlaag vorige week zondag tegen Buinen is Westerwolde een plaatsje op de ranglijst gezakt en neemt in de tussenstand nu de derde plaats in. In de eerste negen wedstrijden werd er zes keer gewonnen en drie keer verloren, waardoor de Vlagtwedders nu één plaats lager staan dan de tegenstander van zondagmiddag. Bij de eveneens achttien verzamelde punten past een doelsaldo van 28 – 13. Ondanks de momenteel keurige derde plaats van Westerwolde, is het wel realiteit dat er nog behoorlijk wat ploegen volgen die minder verliespunten hebben dan de ploeg van scheidend trainer Wessel Woortman.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Actief is dhr. H. T. Poort uit Appingedam. De wedstrijd op sportpark Actief aan de Burgemeester Legroweg in Eelde-Paterswolde begint om 14.00 uur. Uiteraard is er opnieuw de hoop dat veel supporters de selectie en begeleiding van Westerwolde komende zondagmiddag ook in deze laatste wedstrijd van 2024 weer van morele steun zullen zijn.

HJ Pleiter