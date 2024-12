Westerwolde speelt kansloze wedstrijd en verliest met 4-0 van Actief

EELDE-PATERSWOLDE – Hoewel in deze pakjestijd de uitslag voor menigeen zou kunnen doen vermoeden dat Westerwolde vervroegd voor Goed Heiligman heeft gespeeld, moet toch erkend worden dat het surplus aan voetballende kwaliteiten van de tegenstander als doorslaggevend moet worden beschouwd wat betreft de ruime nederlaag die in Eelde-Paterswolde werd geleden. Op deze eerste dag van de maand december stapten de Vlagtwedders na negentig minuten voetballen met een gedecideerde verliespartij van het mooie kunstgrasveld van het op de tweede plaats bivakkerende Actief. Er viel dan ook helemaal niets af te dingen op de 4 – 0 overwinning voor de thuisploeg die voor een groot gedeelte voort kwam uit het sterke eerste half uur van Actief in een verder niet al te opwindende, maar vooral sportieve wedstrijd. Door deze nederlaag vindt Westerwolde zichzelf nu terug op de zesde plaats op de ranglijst met achttien punten uit tien wedstrijden. Met de langste winterstop van alle ploegen in de vierde klasse B in het vooruitzicht, is het voor Westerwolde zaak zich te herpakken om dan in januari op een goede manier de strijd te kunnen aanbinden met de laatste twee tegenstanders in de eerste speelronde, respectievelijk BNC en Heiligerlee.

Goed beschouwd was deze als subtopper bestempelde wedstrijd in een tijdsbestek van iets meer dan vijftien minuten in de eerste helft al beslist. Tussen de 16e en 32e minuut wist Actief op vrij simpele manier de wedstrijd in haar voordeel te beslissen door een 3 – 0 voorsprong te nemen. Na iets meer dan een kwartier wist Robin Bos met een rake kopbal vanuit een corner de in het elftal teruggekeerde doelman Erwin Timmer deze middag voor de eerste keer te verschalken: 1 – 0. Tien minuten later was het andermaal raak toen topschutter Ermin Imelman vrij voor Timmer opdook en met een geplaatste schuiver de goalie van Westerwolde voor de tweede keer kansloos liet: 2 – 0. Daarmee was de koek wat doelpunten betreft nog niet op voor de thuisploeg. Na een vloeiende combinatie was het Julius van der Hilst die in de 32e minuut de derde treffer van de middag liet aantekenen: 3 – 0. En Westerwolde ? Het ploeterde zich door de eerste speelhelft heen zonder ook maar tot een echte scoringskans te komen. Of het moet de aanval zijn geweest waarin René v.d. Laan een op een kwam met doelman Sander Terwal van Actief. Een iets te “enthousiast” vlaggende assistent-scheidsrechter van Actief had er overigens wel voor gezorgd dat leidsman Henk Poort uit Appingedam een eventueel doelpunt toch zou hebben afgekeurd. De wil was er wel bij de Vlagtwedders, maar tot aanvaardbaar aanvalsspel kwam men in dit deel van de wedstrijd echter niet. En dus hobbelden beide opponenten richting de thee, dit alles in de wetenschap dat Actief met een comfortabele 3 – 0 voorspong aan het tweede deel van de wedstrijd zou gaan beginnen.

Met drie frisse wissels en enige omzettingen in het elftal probeerde trainer Woortman het tij nog te keren, maar een remontada zoals die een aantal dagen geleden midweeks door Feijenoord en PSV werd bewerkstelligd, zat er voor Westerwolde deze middag niet in. Ondanks de goede wil van de elf uit Vlagtwedde lukte het niet om doelman Terwal ook maar enigszins in de verdrukking te brengen. De ook vanmiddag weer veelvuldig gehanteerde lang bal had geen enkel succes en kon steeds weer door de gedegen spelende verdediging van Actief worden geneutraliseerd. En gelukkig voor Westerwolde was het doelman Erwin Timmer die in dit tweede bedrijf met een aantal prima reflexen, voornamelijk met de voet, de ploeg voor een nog grotere achterstand behoedde. Toch werd het nog een graadje erger toen opnieuw Ermin Imelman met nu zijn negende treffer van het seizoen in de 78e minuut de 4 – 0 eindstand op het scorebord zette. Na exact negentig minuten voetbal vond de licht geblesseerd geraakte arbiter Poort het welletjes. En het moet worden gezegd, ondanks de zichtbare mindere conditie floot de ervaren leidsman deze middag een keurige partij en met een gele kaart voor een Westerwolde-speler stuurde hij beide teams met zijn laatste fluitsignaal deze middag dan ook naar de verkwikkende douche.

Door deze 4 – 0 nederlaag maakte Westerwolde een vrije val van de derde naar de zesde plaats op de ranglijst. En als men op neutrale manier naar de wedstrijd van deze zondagmiddag en het daarin vertoonde spel kijkt, is het misschien wel de plaats waar de Vlagtwedder brigade thuishoort. Nu de winterstop voor Westerwolde al enigszins vervroegd zijn intrede doet, kan men zich in alle rust voorbereiden en concentreren op de ontmoetingen met nog twee toppers binnen deze klasse, namelijk BNC en Heiligerlee. Beide ploegen wisten hun wedstrijd van deze speeldag in winst om te zetten en derhalve zullen spelers en begeleiding van Westerwolde ijs en weder dienende zondag 19 januari in Finsterwolde hun borst nat kunnen maken.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Ben Ophof (46e min. Kjell Luijten) – Frank Riks – Rudolf Riks – Luca Kiers – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joran Luijten (46e min. Tex van Kalmthout) – René v.d. Laan – Mikai Luijten (46e min. Milan Kater)

Scheidsrechter: dhr. H.T. Poort uit Appingedam

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter